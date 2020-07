La Casa de Papel saison 5 : une bonne nouvelle pour les fans de la série Netflix

Soyons honnêtes. La dernière saison de la Casa de Papel est la pire jusque-là fournie par les braqueurs espagnols. On vous l’a déjà dit par le passé. Mais cela ne nous empêche pas de ressentir une certaine impatience à l’idée de découvrir les prochains épisodes. Non les deux phrases ne sont pas antinomiques. Notamment parce que l’on espère toujours que le programme, récupéré par Netflix, qui nous a tellement fait rêver, puisse encore redresser la barre. On apprécie donc de savoir que la production de la nouvelle saison a été initié.

La Casa de Papel, une saison pour mettre fin à l’histoire ?

On s’en souvient, la saison 4 s’est terminée… enfin non, justement. Elle ne s’est pas terminée. A la grande surprise des fans, c’était plutôt une première partie du braquage alors que l’on espérait en voir le bout. Disons donc qu’elle nous a permis de découvrir un nouveau braquage, qui ne s’est pas terminé. C’est ce dont doit traiter la saison 5, avant d’éventuels spin-offs.

Bonne nouvelle donc pour les fans, plusieurs annonces sont tomées en même temps ou presque. Alvaro Morte, l’acteur qui joue le Professeur, le cerveau du groupe, a ainsi dévoilé un cliché sur son compte Instagram en annonçant « The Professor is Back ». Pour l’instant, on devine surtout des tests et peut-être quelques répétitions, réalisées à Vancouver, dans le respect des mesures sanitaires, comme en témoigne le masque.

L’autre annonce, c’est Alex Pina, le créateur de la série qui en est à l’origine. Lui aussi visiblement à Vancouver, il a annoncé le 9 juillet dernier être en train d’écrire la prochaine saison. Il a aussi une petite attention pour l’un de ses personnages, puisqu’il porte un tee-shirt orné du nom « Tokyo », du nom d’une des braqueuses au cœur de l’histoire.

Le braquage de la banque d’Espagne va donc pouvoir se poursuivre. La reprise du tournage serait imminente.