Confederate, le projet des créateurs de Game of Thrones annulé

Cela commencerait presque à devenir une habitude pour David Benioff and D.B. Weiss. Les showrunners de Game of Thrones, très critiqués pour la fin qu’ils ont accordé à la saga, ont déjà annulé leur projet Star Wars il y a quelques mois. Désormais, c’est Confederate, une série sur laquelle ils travaillaient depuis 2017, avec HBO, qui vient de disparaître. On rembobine sur ce nouveau ratage.

Confederate, un projet trop polémique ?

Le tort ne semble pas leur en incomber complètement. Confederate portait la promesse d’une histoire pour le moins originale. Lors de la Guerre civile américaine, c’est le sud qui l’aurait emporté et l’esclavage serait donc encore en vigueur de nos jours. Une uchronie comme on a pu en voir de très nombreuses, mais qui a posé problème aux Etats-Unis, notamment en raison d’un contexte de tensions raciales exacerbées sous la présidence de Donald Trump. Le fait de voir deux hommes blancs de se saisir de ce sujet particulièrement complexe avait donc hérissé de nombreux critiques. Une campagne d’opposition à la série avait même vu le jour sur les réseaux sociaux. Pourtant, dans un premier temps, HBO n’a pas fait machine arrière.

Dans une interview à TVLine, Casey Bloys, le président de HBO vient pourtant de dévoiler que la série avait annulée. Plusieurs paramètres sont entrés en ligne de compte dans ce volte-face. Ainsi, Benioff et Weiss sont toujours sous le feu des critiques pour ne pas avoir écouté les fans lors de la dernière saison de Game of Thrones.

Mais surtout, les deux hommes sont désormais engagés dans un accord particulièrement juteux avec Netflix. Ils ont accepté d’écrire, produire et diriger des séries et des films pour la plateforme de streaming. Un accord qui serait très rentable pour eux, mais qui honnêtement s’est sans aucun doute révélé incompatible avec d’autres engagements.