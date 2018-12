Connaissez-vous le simulateur de trajet Tesla ?

Disponible depuis début 2018, l’outil est pourtant passé relativement inaperçu du grand public. Le planificateur de trajet Tesla, accessible jusqu’alors exclusivement dans l’ordinateur de bord des voitures de la marque, a fait son apparition sur le site Tesla en début d’année afin d’aider les propriétaires de Model S ou X (et bientôt de Model 3 pour les européens) à mieux anticiper leurs longs déplacements.

Il faut dire que même avec plus de cinq cent kilomètres d’autonomie potentielle, les Tesla n’échappent pas à ce phénomène bien connu des conducteurs de voitures électriques : la peur de la panne sèche de batterie. Afin d’éviter tout désagrément, les voitures électriques sont généralement équipées d’un ordinateur de bord qui permet de définir son trajet en fonction de la charge restante et des bornes de recharges disponibles. Et si cela ne suffit pas, de nombreuses applications pour smartphones prennent le relais en indiquant les points de recharge selon l’itinéraire adopté.

Mais, fort de son réseau intégré et de plus en plus dense de Superchargeurs, le système proposé par Tesla est certainement le plus sophistiqué à ce jour, et celui qui fournit les données les plus précises, offrant aux conducteurs une véritable tranquillité d’esprit. Afin d’en faire profiter le plus grand nombre, et conscient que certains hésitent encore à franchir le pas justement en raison de cette question sur l’autonomie, Tesla a donc mis à la disposition du public son fameux planificateur, le Tesla Trip Planner.

93 euros d’économie de carburant pour seulement une heure de trajet en plus

Ainsi il est désormais très simple d’obtenir toutes les indications sur le trajet optimal, les temps de recharge et le temps de trajet total entre deux points à bord d’une Tesla. Pour cela, il suffit d’entrer votre modèle de Tesla, le lieu de départ et celui d’arrivée, et Tesla Trip vous indiquera précisément où et quand il faudra vous arrêter pour recharger, et combien de temps cela prendra. Par exemple, pour un trajet Lyon-Biarritz en Tesla Model S P100D, il faudra prévoir trois recharges assez courtes, pour un temps de trajet total de 9 heures. Le même trajet en voiture thermique prendrait 7 heures et 6 minutes selon Google Maps, mais sans tenir compte des temps de pause et d’un éventuel (mais fort probable) arrêt à la pompe pour refaire le plein. Très intéressante également, l’indication du montant de carburant économisé sur l’itinéraire. Pour ce Lyon-Biarritz, la somme est rondelette puisque l’on parle de 93 euros !

Mais attention, si vous voyagez avec une Tesla Model 3, l’économie sera plus faible puisque la recharge avec cette auto n’est plus gratuite comme elle l’est avec les Model S et X. Malheureusement le planificateur français n’a pas encore entré la Model 3 dans sa base, contrairement à la version américaine, qui indique une économie non plus de 93 euros mais seulement de… 9,71 euros (donnée faussée probablement par le fait que l’essence est bien moins chère aux USA).