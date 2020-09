COVID-19 : plus besoin de développer une app pour faire du contact tracing avec Android et iOS

Depuis le début de cette pandémie, le contact tracing est considéré comme l’un des outils les plus importants pour freiner la propagation du coronavirus. Cela permet en effet d’identifier, de tester, puis d’isoler (si nécessaire) les gens qui ont été en contact avec une personne testée positive.

Il y a quelques mois, Apple et Google ont décidé de collaborer afin de proposer aux gouvernements une API qui permet à ceux-ci de créer des applications servant à signaler les utilisateurs d’iOS et d’Android qui ont été exposés à des personnes testées positives au COVID-19.

La proximité entre deux personnes, donc le contact qui peut permettre au virus de se transmettre, est détectée grâce au Bluetooth de leurs smartphones. Et le risque de transmission est calculé en fonction de la proximité des smartphones des deux personnes, ainsi que la durée du contact.

Jusqu’à présent, Apple et Google n’ont fait que proposer des outils pour le développement d’applications pouvant aider au contact tracing, tout en s’assurant du respect de la vie privée des utilisateurs. Mais désormais, les deux géants du numérique passent à la vitesse supérieure en proposant une nouvelle fonctionnalité appelée « Exposure Notification Express ». Alors que l’ancienne API, Exposure Notification, requérait que les autorités de santé développent leurs propres applications, Exposure Notification Express est une fonctionnalité intégrée dans les systèmes d’exploitation Android et iOS.

« Dans le cadre de la prochaine étape de notre travail avec les autorités de santé publique sur les notifications d’exposition, nous leur permettons d’utiliser plus facilement et plus rapidement le système de notifications d’exposition sans avoir à créer et maintenir une application », ont déclaré Apple et Google dans un communiqué.

« Exposure Notifications Express offre une autre option aux autorités de santé publique pour compléter leurs opérations existantes de recherche des contacts avec la technologie sans compromettre les principes fondamentaux du projet en matière de confidentialité et de sécurité des utilisateurs », lit-on également dans le communiqué.

Une fonctionnalité intégrée aux systèmes d’exploitation

D’après le site The Verge, Apple est en train de déployer cette nouvelle fonctionnalité sur la version 13.7 de son système d’exploitation. Si un utilisateur se trouve dans une zone où les autorités sanitaires utilisent cette nouvelle fonctionnalité, il sera informé de sa disponibilité, et devra donner son accord.

Quant à Google, il compte déployer une mise à jour pour rendre cette nouvelle fonctionnalité disponible sur son OS, à partir d’Android 6.0, dès ce mois de septembre. Et les deux entreprises assurent que malgré ce changement, aucune information pouvant personnellement identifier un utilisateur n’est utilisée. De leur côté, les autorités sanitaires n’auraient plus qu’à configurer cette nouvelle fonctionnalité en donnant des informations telles que le score de risque, ainsi que les consignes à donner aux utilisateurs.

Pour le moment, on ne sait pas quels sont les pays qui vont utiliser cette nouvelle fonctionnalité proposée par Apple et Google. Mais en tout cas, aux États-Unis, quelques états, dont le Maryland, ont déjà indiqué qu’ils activeront Exposure Notification Express.

« Exposure Notifications Express aidera à sauver des vies, à améliorer considérablement notre opération de recherche des contacts et à faire progresser notre récupération dans tout l’État », a déclaré le gouverneur Larry Hogan dans un communiqué. « Nous apprécions notre collaboration avec Apple et Google, et sommes impatients de lancer cette technologie de pointe dans le Maryland. »