Depuis le début de l’épidémie, les différentes plateformes en ligne doivent faire face à une vague de contenus de désinformation ou de faux remèdes concernant le COVID-19. Et si Twitter a déjà annoncé de nombreuses mesures, il y a quelques jours, la plateforme a commencé à proposer une nouvelle arme aux « experts » dans le domaine de la santé, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Sur le compte Twitter Support, la plateforme annonce qu’elle va vérifier les comptes qui fournissent des mises à jour crédibles concernant le COVID-19. « […] nous travaillons avec les autorités mondiales de la santé publique pour identifier des experts et avons déjà vérifié des centaines de comptes […] », lit-on dans la publication.

Twitter pourrait notamment faciliter le processus de vérification pour les personnes qui travaillent pour certaines organisations, comme l’OMS. « Nous priorisons la vérification pour les comptes Twitter qui ont une adresse e-mail associée à une organisation ou une institution faisant autorité », lit-on dans une autre publication.

Please also ensure your Twitter bio references (and links to) the institution you are associated with, and that the page you link to includes a reference back to your Twitter account. This helps us more quickly confirm that you are who you say you are.

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 21, 2020