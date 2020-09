Le Credit Suisse enclenche son virage numérique (et devient une banque en ligne)

Le Credit Suisse fait sa transition sur le créneau numérique, et annonce l’arrivée d’une application bancaire nommée CSX. Le groupe bancaire enclenche son virage numérique et devient ainsi une véritable banque en ligne, pour venir concurrencer les offres gratuites de Revolut et de N26 avec plusieurs avantages attractifs.

Le Credit Suisse, coté à Zurich et à New York, veut profiter de l’élan pour les offres de banque mobile pour rajeunir la clientèle de sa banque de détail et réorganiser ses succursales. Il est ainsi prévu une reconversion des agences en espace de coworking et en espace pour des événements de startups. L’application CSX, et l’offre de banque en ligne, seront lancés en octobre.

Le Credit Suisse présente son offre de banque mobile

La deuxième banque de Suisse a déclaré que son offre bancaire en ligne proposera un compte courant avec une carte de débit gratuite (Mastercard). Les clients pourront notamment profiter d’une carte bancaire internationale sans le moindre frais. On attend de savoir dans le détail quels seront les plafonds par ailleurs. D’ailleurs, les retraits au distributeur ne seront pas compris, il faudra payer la carte Premium Black Debit Mastercard (moins de 4 €) pour en profiter.

En prenant de l’avance sur des néo-banques comme Revolut et N26, les clients auront droit à une offre bancaire complète comprenant aussi du credit et de l’épargne. Les outils de gestion du patrimoine qui en découleront sortiront quelques semaines après, à la mi-novembre.

Fermeture d’un quart des succursales

L’objectif est clair comme le rappelle Reuters : le Credit Suisse souhaite réduire le coût de ses activités bancaires, et fermera ainsi un quart de ses succursales. Une offre entièrement numérique pourra ainsi réduire le besoin en infrastructures tout en cherchant de nouveaux clients, plus jeunes, voire beaucoup plus jeunes (une offre de carte bancaire pour mineur arrivera sous l’application CSX Young).

Dans un communiqué, le groupe bancaire se veut rassurant, en précisant que des conseillers seront toujours disponibles dans le reste des agences et par téléphone. Mais une partie sera aussi reconvertie dans d’autres utilisations. « Sur certains sites choisis, le nouveau concept de succursales prévoit également des espaces de co-working, des salles de groupe multimédia et une zone évènementielle. Le Credit Suisse pourra tout autant les utiliser à ses propres fins que les mettre à la disposition de tiers et pourra, par exemple, proposer des événements pour des start-up », indiquait la banque.