Crypto-monnaie : Mastercard noue un accord historique avec Wirex

En juin dernier, le scandale Wirecard entrainait plusieurs startups de l’univers des crypto-monnaies dans sa chute. Du jour au lendemain, certaines d’entre elles ont vu leur parc de cartes de paiement être totalement anéanti après la faillite de leur partenaire allemand.

Wirex a rebondi en quelques heures. Mieux, elle annonce aujourd’hui une collaboration (historique) avec Mastercard. La jeune pousse anglaise pourra désormais émettre des cartes de paiement Mastercard, au même titre que ce qu’elle fait déjà avec Visa.

Membre principal de Mastercard

Avec cette collaboration, Wirex devient la « première plateforme conçue spécifiquement pour les crypto-monnaies » à obtenir le statut de membre principal de Mastercard. Elle bénéficiera ainsi d’un accès privilégié aux services du réseau, sur le même principe que les fintech ou les institutions financières plus traditionnelles.

Raj Dhamodharan, vice-président en charge des actifs numériques et de la blockchain chez Mastercard explique : « le marché des crypto-monnaies continue de gagner en maturité et Mastercard le fait avancer, en créant des expériences fiables et sécurisées pour les consommateurs et les commerces de l’économie numérique d’aujourd’hui ».

Avec ce partenariat hautement symbolique, Mastercard fait un vrai pas en avant vers l’écosystème crypto. La société invite en parallèle les jeunes pousses actives dans les crypto-monnaies à rejoindre son programme Accelerate, qui vise à soutenir les startups de la fintech.

Avec cette décision, Mastercard souhaite marcher dans les traces de ses homologues Visa et PayPal, qui s’intéressent activement à ces devises virtuelles. Les trois spécialistes des paiements ont toutefois fait marche arrière sur Libra, le projet de crypto-monnaie ambitieux (mais controversé) de Facebook.

Visa a toutefois pris une sérieuse avance sur Mastercard en s’associant avec Coinbase et Binance pour leurs cartes de paiement. De son côté, PayPal n’aurait pas renoncé aux crypto-monnaies et envisagerait même de proposer ces actifs numériques à ses 320 millions de membres « dans les prochains mois ». Une décision qui, si elle est confirmée, serait un véritable succès pour la communauté crypto.

Une carte de débit liée aux crypto-monnaies

En novembre dernier, Wirex annonçait sa première carte de débit estampillée Visa. Les avoirs en crypto-monnaies détenus par les utilisateurs sur le compte Wirex peuvent depuis être dépensés directement avec cette carte de paiement. Désormais, Wirex va aussi pouvoir émettre des cartes Mastercard pour couvrir tous le réseau de marchands.

Pavel Matveev, le patron et cofondateur de Wirex se félicite de cet accord avec Mastercard, une étape supplémentaire vers « un monde où toutes les devises sont à égalité ». Avec Wirex, Mastercard pose une première pierre. Quid de la prochaine ?