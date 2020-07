Quand pourra-t-on acheter des crypto-monnaies sur Paypal ?

C’est un marché en pleine expansion sur lequel PayPal ne pouvait plus fermer les yeux : les crypto-monnaies sont une réponse aux règlements financiers de chaque pays, une solution pour s’affranchir des lourdeurs du système bancaire des établissements traditionnels, et une voie d’avenir pour le géant californien présent sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Après avoir longtemps boudé le sujet des crypto-monnaies, PayPal revient sur le devant de la scène dans une réponse envoyée à la Commission européenne sur le sujet de l’encadrement des crypto-monnaies. La société a indiqué qu’elle « surveillait et évaluait en permanence ce qui se faisait dans le domaine de la crypto-monnaie, de la blockchain et des registres distribués ». Ses plus de 320 millions d’utilisateurs, dont 98 millions rien qu’en Europe, pourront-ils bientôt accéder aux monnaies virtuelles sur PayPal ?

L’arrivée des cryptos sur PayPal est proche

L’arrivée des technologies pour acheter, vendre et stocker des crypto-monnaies depuis notre compte PayPal ne serait qu’une question de mois selon des sources proches de la société, rapportait le média Coindesk dans un article.

Impossible de savoir pour l’heure quels sont les actifs qui seront pris en compte, mais les trois personnes interrogées par le média affirmaient qu’une arrivée était attendue « dans les trois prochains mois, peut-être plus tôt », annonçaient-ils le 22 juin dernier.

Quelques semaines plus tard, ce mardi 14 juillet, c’est PayPal qui a officiellement répondu à la question en commentant avoir pris « des mesures très concrètes » pour « développer ses capacités » dans le domaine des crypto-actifs.

Un cadre européen pour les crypto-monnaies

Plutôt que de profiter de son annonce pour donner une date claire sur l’entrée des crypto-monnaies sur son application, PayPal s’en est resté à l’objet de la question de la Commission européenne. Celle-ci souhaitait connaître l’avis du géant du paiement quant à l’encadrement autour du marché des crypto-actifs.

PayPal s’est dit favorable à l’idée d’une harmonisation de chaque pays européen, au sujet des exigences en matière de licences et d’autorisations. PayPal indiquait aussi être d’accord avec l’idée de constituer des définitions claires sur les différentes activités de cryptographie, dans le but de protéger les consommateurs et les investisseurs.

En interne, PayPal semble avoir pris les devants sur le développement de ses technologies depuis le mois de juin dernier. L’entreprise avait laissé diffuser des annonces de recrutement pour des postes spécialisés dans la technologie blockchain, intrinsèque aux crypto-monnaies.

Pour finir, notons que PayPal s’est déjà investi dans l’industrie des cryptos, en annonçant faire partie des partenaires du projet Libra, par Facebook. Son rapprochement fut surtout l’occasion de voir à quel point la société californienne fait partie des plus méfiantes à ce sujet : le 4 octobre 2019, elle annonçait se retirer du projet.

Lors de son annonce, elle avait déclaré : « Nous continuons à nous concentrer sur notre mission et nos priorités stratégiques : démocratiser l’accès aux services financiers des populations mal desservies ». Un message court, simple, mais qui a le mérite d’être très clair.