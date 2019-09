CUPRA Tavascan : le SUV sportif 100% électrique « réinventé » ?

Un SUV Tavascan 100% électrique chez CUPRA

La marque CUPRA officialise aujourd’hui en images son tout nouveau concept Tavascan, qui sera exhibé sur le stand du constructeur à Francfort. Un SUV 100% électrique (tout comme l’Audi e-Tron pour ne citer que lui), qui promet d’allier « la silhouette d’un crossover quatre portes avec la prestance d’un SUV et l’élégance d’un coupé sport. »

Un SUV élaboré via la plateforme MEB de la maison-mère (Volkswagen) qui bénéficie d’une aérodynamique travaillée pour faciliter le déplacement de l’air (et favoriser l’autonomie), avec notamment des jantes à turbine 22″. Côté look, on retrouve à l’arrière un feu qui va d’un bord à l’autre, pour couvrir toute la largeur du véhicule, en intégrant le logo de la marque.

A bord, CUPRA annonce la présence de matériaux nobles comme le cuir, le carbone ou encore l’alcantara, sans oublier des sièges baquets. On y retrouve aussi un tableau de bord numérique de 12,3″, ainsi qu’un écran tactile de 13″. Ce dernier peut d’ailleurs être orienté vers le passager en cas de besoin, tandis que les haut-parleurs et la connectivité dédiée aux smartphones sont intégrés dans chacun des sièges baquets du véhicule.

306 ch électriques et 450 km d’autonomie

Ce SUV CUPRA Tavascan est animé par un tandem de moteurs électriques, montés chacun sur un essieu. De quoi fournir une puissance combinée de 225 kW (soit 306 ch) aux quatre roues, et ainsi atteindre 100 km/h en moins de 6,5 secondes. Ce nouveau concept-car embarque aussi une batterie lithium-ion de 77 kWh qui peut emmagasiner suffisamment d’énergie pour offrir une autonomie maximale de 450 km (selon le constructeur).

Pour Wayne Griffiths, Président de CUPRA : »Outre la CUPRA Formentor, qui sera lancée en 2020 aux côtés de deux autres modèles plug-in hybrides hautes performances, nous avons déjà prouvé nos capacités technologiques en développant la première voiture de tourisme 100% électrique au monde, la CUPRA e-Racer. Avec la présentation de ce concept CUPRA entièrement électrique, notre vision devient réalité et nous prouvons que la performance peut être électrifiée. »

Ce nouveau SUV Cupra Tavascan sera visible sur le stand du constructeur à Francfort, où il sera présenté en « world premiere« . Un salon sur lequel on pourra également observer la version de série du très attendu Taycan, signé Porsche, dont on a récemment pu découvrir l’intérieur.