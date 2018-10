La part d’Android Pie est encore trop petite pour apparaître sur les statistiques

Près de trois mois après le lancement d’Android Pie, cette version du système d’exploitation de Google n’est toujours pas installée sur un nombre significatif d’appareils. La firme de Mountain View vient de présenter de nouvelles statistiques sur la distribution de son OS mobile. Et malgré le fait qu’Android Pie est déjà disponible en mode stable, il n’est pas encore affiché sur ce tableau. Cela signifie que durant la semaine qui s’est terminée le 26 octobre, Android Pie était installé sur moins de 0,1 % de tous les appareils actifs.

En revanche, Android Oreo, la version sortie l’année dernière, continue de progresser, et est actuellement la seconde version d’Android la plus distribuée. Avec une part de 21,5 %, Oreo se positionne derrière Android Nougat (sorti il y a deux ans), qui a une part de plus de 28 %.

A la différence des mises à jour d’iOS, celles d’Android sont plus compliquées à déployer. Quand Google sort une nouvelle version de son système d’exploitation, celle-ci doit passer par plusieurs intermédiaires, dont les fabricants de composants et les fabricants de smartphones, avant d’arriver chez les utilisateurs finaux.

Les choses évoluent progressivement

Néanmoins, ces dernières années, Google s’attaque petit à petit à ce problème de fragmentation. Par exemple, avec le projet Treble, la firme de Mountain View a revu l’architecture d’Android afin que les constructeurs de smartphones soient moins dépendants des fabricants de composants lors du déploiement d’une nouvelle version d’Android.

Google a également permis à des constructeurs de tester Android Pie en beta sur leurs appareils, ce qui devrait aussi aider ces derniers à déployer la version stable plus rapidement.

Enfin, comme vous le savez peut-être déjà, Google a aussi lancé sa propre marque de smartphones : Pixel. Et si les mises à jour peuvent parfois traîner chez certains constructeurs, Google peut de son côté déployer celles-ci rapidement sur ses propres appareils. De ce fait, actuellement, plus de 75 % des smartphones Pixel tournent déjà sous Android Pie. Malheureusement, Google ne vend pas encore suffisamment de smartphones pour que cela puisse peser sur la fragmentation du système d’exploitation.