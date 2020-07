Dark Web : une étude révèle l’explosion des vols d’identifiants

Ces derniers mois plusieurs informations nous sont parvenues concernant des vols d’identifiants. Ainsi, en avril dernier, on a appris qu’un demi-millions de comptes Zoom avaient été mis en vente sur des forums du dark web. Un peu plus tard, le chercheur en sécurité Bob Diachenko a repéré que 267 millions de profils Facebook s’échangeaient sur ces réseaux. Le mois suivant, un groupe de pirates informatiques baptisé ShinyHunters a aussi fait parler de lui. Il commercialise les données de plus de 73,2 millions d’internautes.

15 milliards d’identifiants sont vendus sur le dark web

Ces découvertes sont révélatrices d’un phénomène majeur : l’explosion des vols d’identifiants et leur mise en vente massive sur le dark web. Le récent rapport de Photon Research, une équipe rattachée à la société Digital Shadow, est particulièrement parlante à ce sujet. Pendant 18 mois, les chercheurs ont scruté ces réseaux cybercriminels et leurs conclusions sont sans appel.

Le nombre de noms d’utilisateurs et de mots de passe dérobés sont en augmentation de 300 % par rapport à 2018. Ils comptent 15 milliards d’identifiants pour un total de 100 000 violations de données repérées.

D’un point de vue strictement commercial, les prix pratiqués restent très peu élevés, il faut par exemple compter entre 70 et 500 dollars pour des logins permettant d’accéder à des services bancaires. Les clients ne devront débourser que 10 dollars en moyenne pour acquérir des identifiants pour des sites pour adultes, des VPN ou encore des comptes de réseaux sociaux.

Face à constat accablant, la question de la sécurité des données se pose réellement. Cité par Forbes, Rick Holland, vice-président de Digital Shadow, adresse un précieux conseil au public. Il convient selon lui d’utiliser des mots de passe différents sur chaque compte utilisé. L’utilisation d’une authentification multifactorielle peut également s’avérer très utile et éviter de simplifier la tâche aux hackers.