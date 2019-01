Le Dash Button d’Amazon désormais inutilisable après un procès

Disponibles en France depuis maintenant 2 ans, les Amazon Dash Buttons sont de petits appareils qui viennent s’installer à côté des produits que vous utilisez le plus souvent pour vous permettre d’en racheter d’un seul clic dès qu’il vous en manque, en passant bien sûr par la marketplace de Jeff Bezos pour vous faire livrer dans les meilleurs délais.

Mais il y a un vrai problème avec ces outils : ils ne diffusent aucune information quant au prix ou au frais de port de l’objet que vous voulez commander. Ainsi, si le tarif a augmenté, vous risquez de vous retrouver avec une facture plus salée que prévu.

L’Allemagne agit contre Amazon

Réputé pour sa politique clémente envers les consommateurs, le cadre légal de nos homologues d’outre-Rhin avait déjà rencontré Amazon lors d’une affaire portant sur sa stratégie marketing assez discutable, mais diablement efficace. Et cette semaine, la cour a statué en défaveur de la marque dans un nouveau litige.

En effet, jeudi, les magistrats ont décidé de mettre un terme au service fourni par le Dash Button. Il n’est donc plus possible, pour aucun habitant du pays, de les utiliser : quand on sait qu’ils coûtent 5€ et que de nombreuses personnes ont déjà commencé à l’utiliser, c’est un sacré coup dur pour Amazon.

Quel avenir pour le Dash Button ?

Cette solution proposée par la firme californienne s’améliore pourtant de jour en jour, notamment depuis l’ouverture de sa technologie à des entreprises tierces afin d’en démultiplier les possibilités. Aujourd’hui, on peut s’en servir pour acheter à peu près tout ce que l’on souhaite, du papier toilette à la lessive en passant par les couches pour bébé.

Évidemment, Amazon ne compte pas en rester là. Si l’Allemagne a précisé que faire appel ne servirait à rien, la société a bien l’intention d’utiliser tous les moyens légaux qu’elle trouvera pour passer outre ce jugement.

Source