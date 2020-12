Découvrez à quoi le smartphone à écran enroulable de Xiaomi pourrait ressembler

Après les smartphones pliables, les smartphones à écran enroulable ou à écran extensibles vont-ils devenir la nouvelle tendance sur le marché des smartphones. Actuellement, plusieurs marques ont déjà montré leurs intérêts pour cette technologie, qui permet d’étendre la diagonale de l’écran smartphone grâce à une partie de cet écran qui peut être enroulée ou déroulée.

Et visiblement, Xiaomi s’intéresse également à ces écrans enroulables. En tout cas, c’est ce qui est suggéré par un article du site néerlandais letsgodigital.org. En collaboration avec « Concept Creator », le site a créé des rendus inspirés de brevets de Xiaomi qui décriraient un smartphone à écran enroulable.

Comme les concepts dévoilés par d’autres marques, la vidéo ci-dessous, créée par la chaîne YouTube Concept Creator, montre un appareil dont l’écran a des dimensions standard. Mais il est également possible d’étendre cet écran afin d’avoir une surface tactile plus large, comparable à celle d’une tablette.

La vidéo est très intéressante, mais pour le moment, rien ne permet d’affirmer que Xiaomi va effectivement lancer un smartphone à écran enroulable. En effet, la vidéo a été créée à partir d’un brevet. Or, les sociétés comme Xiaomi, avec un important département R&D, n’utilisent pas toutes leurs propriétés intellectuelles. Mais il est toujours intéressant de voir à quels types de smartphones les ingénieurs de l’entreprise sont en train de réfléchir.

Sinon, il est à rappelle que pour le moment, Xiaomi n’a pas encore lancé de smartphone pliable. Mais celui-ci a déjà publié des vidéos d’un prototype : un smartphone qui peut se plier en trois.

Parmi les marques qui s’intéressent aux smartphones à écran enroulable, il y a TCL et OPPO. Il plusieurs mois, TCL a dévoilé un concept avec un écran enroulable. La vidéo ci-dessous nous montre comment l’écran change de dimension.

Your foldable phone is old news.

TCL is developing smartphones that can be rolled and extended pic.twitter.com/qYXxIPHHwn

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 6, 2020