Découvrez l’expérience Stranger Things à Los Angeles et visiter la ville d’Hawkins en voiture

Vous êtes un grand fan de la série Netflix Stranger Things ? Vous ne vous remettez toujours pas du premier teaser de la saison 4 lors de la Saint-Valentin ? Et vous vivez assez mal le retard dans la production de cette ultime saison à cause du Covid (bien que cela puisse finalement être une bonne nouvelle) ? Alors préparez-vous à voyager à Los Angeles pour visiter la ville d’Hawkins comme si vous y étiez.

Stranger Things en voiture !

Alors attachez votre ceinture comme Billy conduisait, gardez les yeux sur les néons et évitez les ombres car on ne sait pas qui ou ce que vous pourriez rencontrer au centre-ville de Los Angeles en octobre. Quoi que vous fassiez, ne sortez pas de votre voiture.

Cette déclaration signée Greg Lombardo, responsable des expériences chez Netflix a de quoi nous mettre l’eau à la bouche ! Car oui, c’est bien Netflix qui a annoncé cette semaine son expérience Stranger Things: The Drive-Into Experience qui arrivera dans la ville de Los Angeles à partir du mois d’octobre.

Au programme ? Des groupes de 24 véhicules qui pourront visiter les meilleurs et plus emblématiques lieux d’Hawkins, directement dans le Downtown de Los Angeles. D’après les premières informations, l’événement serait de taille avec des shows en direct, des effets spéciaux et bien plus encore !

La pré-vente des billets devrait être lancée dès le 26 août prochain avec un prix de départ fixé à 59$ (50,02€) par voiture. Ce qui est assez pratique si vous êtes à plusieurs. Et l’opération risque d’être un énorme succès puisqu’il y a d’ores et déjà une liste d’attente pour la vente de billets. Restons prudents cependant, car Netflix a bien précisé que le prix de 59$ est un prix de départ. Laissant ainsi suggérer qu’il y aura plusieurs formules ou packs en fonction de l’expérience et du nombre de personnes qui y participent ?

Du coup, si vous êtes de passage à Los Angeles pour le mois d’octobre, n’hésitez pas à surveiller la vente des billets pour participer à ce qui s’annonce comme une expérience assez impressionnante. Du côté de la série, la saison 4 de Stranger Things serait toujours prévue pour la fin de l’année avec la préparation d’un spin-off pour les prochaines années.