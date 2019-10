Des scientifiques ont appris à conduire à des rats, la preuve en vidéo

L’expérience a tout d’une étude très sérieuse. Elle l’est. Le projet visant à enseigner aux rats à conduire a été dirigé par la Docteure Kelly Lambert, professeure de neuroscience du comportement à l’Université de Richmond. Une expérience à succès à laquelle les premières observations ont dévoilé que les rats ont connu un certain plaisir à manipuler leur véhicule miniaturisé. Le plaisir de conduire, un plaisir universel ?

17 rats ont appris à conduire, grâce à un système de récompense

Non, vous ne rêvez pas. 17 rats, dont 6 mâles et 11 femelles, ont effectivement bien appris à conduire à l’occasion d’une étude menée à l’Université de Richmond, en Virginie. Pour mener à bien leur projet, les chercheurs ont imaginé un petit véhicule conçu à partir d’un récipient de nourriture en plastique transparent, équipé de roulettes et d’une direction placée sur un plancher en aluminium. Trois barres de cuivre, que chaque rongeur a rapidement compris l’utilisation, permettait d’avancer et de tourner à gauche et à droite.

Sur des surfaces rectangulaires fermées, les chercheurs ont instauré aux rats un circuit de la récompense : en utilisant le petit véhicule et en se déplaçant devant eux en direction de l’autre côté de la boîte, ces derniers recevaient un morceau de céréale. La recette gagnante pour que la conduite devienne – en peu de temps – une compétence acquise pour chaque rat.

L’expérience a par la suite cherché à faire progresser le contrôle de chaque rat sur son véhicule, en allongeant les distances requises avant de pouvoir toucher une récompense. De plus, les rongeurs devaient à la fin effectuer des trajectoires en courbe afin de pouvoir arriver sur la graine en question.

Les rats se sentaient moins stressés

L’expérience ne s’arrêtera pas là pour les chercheurs de l’Université de Richmond, qui chercheront désormais à étudier la partie du cerveau utilisée par les rongeurs lors de leurs déplacements. Mais déjà, une observation surprenante a été faite : comparé à des déplacements en voiture télécommandée, les rongeurs étaient moins stressés en effectuant eux-mêmes leurs trajets.

Selon l’étude, relayée par nos confrères de Jalopnik, la constatation fait écho à d’autres travaux de la Docteure Kelly Lambert, qui avait montré que les tâches complexes pour atteindre une récompense partageaient également cet effet de rendre moins stressés les rats. Cela serait expliqué par une forme d’autosatisfaction, présente lorsque nous acquérons une nouvelle compétence.