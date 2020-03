D’ici quelques mois, Netflix pourrait être à court de nouveautés

Le géant du streaming Netflix pourrait connaître un épisode « sans précédent dans son histoire », selon le directeur de contenu de la plateforme, Ted Sarandos. Avec l’actuelle crise de l’épidémie à coronavirus, Netflix a coupé court à toutes ses productions actuelles, qui seront le fruit des nouveautés de films et séries de ces prochains mois. Une situation complètement nouvelle, que la plateforme de streaming a dû prendre par mesure de sécurité sanitaire, mais qui pourrait lui poser problème.

En ce moment, Netflix va bien, très bien. Les mesures de confinement qui touchent le monde entier ont dû lui faire exploser son trafic, au point de peser trop fortement sur l’utilisation du débit d’Internet, notamment en France. Néanmoins, pour son directeur de contenu, le service de vidéo à la demande pourrait lui aussi subir des conséquences dans cette pandémie à coronavirus. Devons-nous nous attendre à passer des semaines sans nouveautés sur Netflix ?

Une période creuse pour Netflix

Les nouvelles saisons de The Witcher et Stanger Things retarderaient leur sortie, tout comme l’ensemble des autres productions de Netflix, à en croire les propos de Ted Sarandos dans un article publié par The Hollywood Reporter. Initialement, la série Stranger Things doit lancer sa quatrième saison sur la seconde partie de cette année, quand The Witcher était annoncé pour début 2021. Chacune des deux séries est actuellement en production, mais le tournage est à l’arrêt, pour une période indéterminée.

Selon Sarandos, « chacune de nos productions dans le monde est à l’arrêt », en raison des mesures préventives face à l’épidémie à coronavirus. Pour pouvoir en mesurer les conséquences, il faudra attendre plusieurs mois très certainement. Netflix possède une longueur d’avance sur ses sorties.

Le responsable tenait d’ailleurs à se montrer rassurant, notamment pendant cette période de confinement, en déclarant qu’il ne voyait « aucune interruption dans nos sorties de films et séries au cours des prochains mois », mais que « vous commencerez à en ressentir une partie [de la baisse des sorties] car la production physique ne fonctionne pas ».

Rappelons également que la sortie de Disney+ en France – un gros concurrent pour Netflix – a été repoussé au 7 avril prochain. Le Gouvernement a redouté que la sortie de la nouvelle plateforme de SVoD viennent mettre de grosses difficultés dans la gestion de la bande passante, alors que des milliers d’utilisateurs pourraient se connecter en même temps, et consommer du contenu de streaming vidéo extrêmement gourmand en débit Internet.

Découvrir Disney+

Disney+ est très attendu. Le service proposera l’intégralité des Disney, Pixar, Marvel et Star Wars, tout en proposant également les productions de la National Geographic, ou encore les trente saisons des Simpson. Pour patienter avec sa sortie, vous vous invitons à venir lire notre avis Disney+. Grâce à notre présence au Canada, nous avons pu tester plusieurs mois durant la plateforme, disponible depuis novembre 2019 sur place.