Disney+ aurait déjà plus d’un million d’abonnés aux États-Unis

Le jour J approche à grands pas pour Disney+. La plateforme de streaming sera disponible aux États-Unis à partir du 12 novembre prochain. Comme nous vous en parlions récemment, l’entreprise se montre extrêmement prudente pour ce lancement car elle craint les possibles bugs techniques liés à l’afflux de visiteurs, ce qui pourrait altérer la qualité de son service.

Un problème de riche en somme car tout porte à croire que Disney+ va opérer un démarrage canon. Une étude publiée cette semaine semble abonder dans ce sens. Selon la société d’analyse Jumpshot, plus d’un million de clients auraient déjà souscris un abonnement à la plateforme. Ces chiffres sont basés sur des relevés effectués entre le 25 août et le 14 octobre, il se pourrait donc qu’ils soient encore plus nombreux.

Un duel Netflix / Disney+ arbitré par des challengers ?

Jumpshot a également obtenu des informations sur ces nouveaux venus et notamment sur leurs habitudes en matière de streaming. Parmi ces clients, on trouve 19,4 % d’abonnés à Amazon Prime, 9,1 % à Hulu et 18,5 % à Netflix. Enfin 12,5 % d’entre eux sont déjà présents sur plusieurs plateformes.

Ces chiffres sont de nature à rassurer Disney et ils viennent confirmer une tendance qui semble se dessiner. Un sondage effectué par UBS à la mi-octobre indiquait notamment que 44 % des consommateurs interrogés avaient l’intention de souscrire un abonnement à Disney +. En interne, Disney vise même entre 20 et 30 millions d’abonnés d’ici à avril 2024 aux États-Unis et de 60 à 90 millions dans le monde.

L’avenir nous dira si ces prévisions se réalisent mais une chose est certaine, la guerre du streaming s’annonce explosive et devrait faire beaucoup de dégâts. Netflix a bien l’intention de rivaliser avec Disney et devrait miser sur ses contenus originaux et renforcer ses programmes jeunesse. Mais les deux concurrents devront aussi faire face aux nouveaux venus que sont Apple TV+ ou HBO Max.