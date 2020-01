Disney+ : bientôt une série sur Dark Vador ?

La série The Mandalorian a donnée des idées à Disney. On le sait, après l’échec du spin-off sur Han Solo et le succès tout relatif de la dernière trilogie, l’entreprise a annoncé son envie de faire une pause. En clair, trop de Star Wars, tue Star Wars. Mais cela semble s’appliquer uniquement aux films. En effet, il y a déjà une série sur Obi-Wan Kenobi qui est dans les cartons, un projet un peu fou sur Rose Tico, la saison 2 du Mandalorian bien entendu, une autre série sur Cassian Andor… Mais d’autres rumeurs se multiplient. On aurait ainsi la possibilité d’une série sur Dark Maul ou encore sur Lando Calrissian. Mais autant dire que celle qui nous intrigue le plus, est centrée sur Dark Vador.

Dark Vador de retour avec Ashoka Tano ?

L’ambition aurait initialement été de parler de la vie de Dark Vador après sa bataille avec Obi-Wan et des scènes de la Guerre des Clones. Mais finalement Lucasfilms voudrait se concentrer sur cette période de l’histoire et mettrait notamment en scène Ahsoka Tano.

Clone Wars, c’est un projet qui a déjà connu de nombreuses déclinaisons. En effet, la principale série animée, composée de 121 épisodes, avait été diffusée entre 2008 et 2013. Cette partie de l’histoire se déroule entre les épisodes II et III de Star Wars. Si c’est la plus connue, une autre en 25 épisodes avait déjà été diffusée entre 2003 et 2005. Enfin, douze nouveaux épisodes sont déjà annoncés pour une diffusion à partir de février prochain sur 2020. En clair, on dépasse déjà les 150 épisodes.

L’idée de cette nouvelle série autour de Vador, qui serait en fait plutôt l’histoire d’Anakin Skywalker, se déroulerait avant cette série animée. La série pourrait aussi être connectée, de façon marginale, au spin-off sur Obi-Wan Kenobi. Enfin, détail important, cette série serait tout de même contée par Dark Vador, et miserait donc sur une stratégie de flash-back. Pour l’instant le projet semble encore lointain, mais on a vraiment envie d’y croire…