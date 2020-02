Disney+ : les premiers abonnés en Europe profiteront d’un tarif annuel réduit

Une offre de bienvenue pour Disney+

Initialement attendue pour la toute fin du mois de mars, la plateforme de streaming Disney+ sera finalement disponible avec un peu d’avance. Rappelons que Disney+ sera proposé en Europe au tarif unique de 6,99 euros par mois (ou 69,99 euros par an). Un tarif aguicheur, sans compter le fait que celui-ci inclut l’accès à 4 écrans en simultané depuis un smartphone, une tablette ou une télévision, le tout en ultra haute définition sur certains contenus.

Ainsi, dans un petit mois seulement, il sera possible de découvrir cette nouvelle plateforme de streaming, et de visionner (en toute légalité) la série The Mandalorian, dont les épisodes seront proposés à raison d’un par semaine en Europe. Via Twitter, Disney a confirmé la disponibilité d’une « offre de bienvenue » pour tous les premiers abonnés.

5 wonderful worlds await.

Limited time offer – only £49.99 for a year.

Sign up at https://t.co/vVdgBqf37h and start streaming March 24. T&Cs apply. Offer is valid until 23 March. pic.twitter.com/jFHS3bKujF — Disney+ UK (@DisneyPlusUK) February 24, 2020

Ainsi, tous ceux qui décideront de s’abonner à la plateforme avant la date de disponibilité officielle (le 24 mars) pourront prétendre à un tarif préférentiel. Il ne s’agit pas (encore) de casser les prix, puisque l’offre permet de mettre la main sur un pass annuel au prix de 59,99 euros, contre 69,99 euros. De quoi profiter d’une petite ristourne de 10 euros, ce qui est toujours bon à prendre.

L’autre bonne nouvelle, c’est que Disney+ sera également gratuit pour certains abonnés Canal+. Une offre réservée aux clients qui ont souscrits au pack Ciné Séries, et qui n’auront rien à faire de particulier pour activer leur abonnement au nouveau service signé Disney. A noter que les catalogues Disney+ pourraient être légèrement différents selon les pays, puisque d’après un tweet de la division UK de Disney, le catalogue britannique serait totalement dénué de l’intégrale des Simpsons, pourtant bien présente dans le catalogue US…