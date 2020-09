Disney+ prépare une fonctionnalité pour des sessions streaming partagées à distance

C’est une innovation qui fait parfaitement sens en période de pandémie où la distanciation sociale prévaut. Disney est actuellement en train de tester une nouvelle fonctionnalité sur sa plateforme de streaming qui permettra de regarder la même vidéo avec des personnes qui ne se trouvent pas dans le même lieu.

Amazon Prime Video propose Watch Party

Il faudra que chacun des participants soient abonnés et il n’est donc pas question de faire bénéficier gratuitement d’un programme à un proche qui n’aurait pas souscris. En tout, six personnes pourront participer à ces sessions qui sont pour l’heure baptisées GroupWatch. Selon The Verge, Disney + teste actuellement cette nouvelle option au Canada chez certains de ses abonnés, avant de la déployer à l’automne dans d’autres pays.

Pour rappel, la plateforme est loin d’être la première à adopter ce format de visionnage collectif à distance. Nous vous parlions il y a quelques mois de l’option Watch Party mise en place par Amazon Prime Video. Sur cette dernière, c’est l’hôte de la session qui a les commandes et qui peut facilement mettre en pause voire arrêter la diffusion s’il le souhaite. Plusieurs extensions de navigateurs existent également et permettent de partager ses abonnements à distance avec des amis. C’est notamment le cas de Netflix Party ou encore Scener.

Dernièrement, Disney a décidé de sortir Mulan sur sa plateforme de streaming au lieu d’une sortie en salle initialement prévue. Cela a eu pour effet de faire augmenter les téléchargements de l’application de 68 %. En ce qui concerne la sortie française, il faudra s’armer d’un peu de patience puisque le long-métrage ne sera diffusé en France qu’à partir du 4 décembre.

Enfin, Disney + vient d’annoncer que la saison 2 de The Mandalorian débutera le 30 octobre. La suite des aventures du chasseur de primes et de son acolyte bébé Yoda est très attendue par les fans qui veulent des réponses aux nombreuses questions restées en suspens.