Des données personnelles de plusieurs célébrités ont été volées à un cabinet d’avocat

Un groupe de pirates informatiques sobrement baptisé REvil ou Sodinokibi prétend s’être attaqué aux données personnelles appartenant au cabinet d’avocats Grubman Shire Meiselas & Sacks.

756 Go de données personnelles auraient été volés

Les données en question concernent plusieurs célébrités comme Lady Gaga, Madonna, Christina Aguilera, Elton John, Mary J. Blige, Barbra Streisand, Mariah Carey, Run DMC ou encore Bruce Springsteen. Elles concerneraient les accords confidentiels, certaines correspondances privées ainsi que des coordonnées (numéros de téléphone, email…) appartenant à toutes ces personnalités.

Pour prouver qu’il avait bien été en mesure d’accéder à ces données, le groupe de pirates a partagé un extrait de contrat portant sur la tournée de 2019-2020 « Madame X » de Madonna avec Live Nation. Ceux-ci affirment qu’ils vont divulguer 756 Go de données personnelles s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent.

Il s’agit vraisemblablement d’une attaque de type ransomware, ce qui voudrait dire que les pirates souhaitent obtenir une rançon, parfois en Bitcoin, en échange de l’accès aux données qu’ils ont subtilisé. Toutefois, les demandes du groupe de hackers ainsi que le montant demandé n’ont pas été communiqués. Grubman Shire Meiselas & Sacks ne s’est pas exprimé sur le sujet.

Le cabinet d’avocats a simplement indiqué à Variety : « Nous pouvons confirmer que nous avons été victimes d’une cyber-attaque. Nous avons informé nos clients et notre personnel. Nous avons engagé les experts mondiaux spécialisés dans ce domaine, et nous travaillons 24 heures sur 24 pour traiter ces questions ».

The Register rapporte que le site web du cabinet d’avocats n’affiche plus que le logo de l’entreprise, là où il listait encore la liste de certains de ses clients au début du mois de mai. Celui-ci ne s’occupe pas seulement d’artistes, mais également de personnalités comme Kate Upton et Robert De Niro, ainsi que des sportifs, des médias et des entreprises liées au secteur de la tech comme Spotify ou Vice.

Le groupe de hackers REvil serait à l’origine de l’attaque informatique menée contre Travelex fin 2019. La société de change aurait accepté de payer 2,3 millions de dollars afin de récupérer les données volées et de retrouver le bon fonctionnement de ses dispositifs grâce aux clefs de déchiffrement.