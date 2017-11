DxO One : le programme Early Access pour Android est disponible

DxO annonce la disponibilité immédiate du programme DxO One Android Early Access.

DxO One : le Early Access Android est lancé !

Bonne nouvelle pour tous les férus du petit module DxO One également détenteurs d’un smartphone sous Android. En effet, comme promis il y a quelques semaines, le groupe annonce la disponibilité du programme Early Access pour Android. Rappelons en effet que le module était disponible jusqu’à présent pour iOS uniquement.

Ouvert à tous, ce dernier va permettre aux utilisateurs d’acquérir en avant-première une DxO One Android compatible avec les smartphones et tablettes équipés de connecteurs USB Type-C et de recevoir régulièrement des mises à jour incluant les dernières fonctionnalités de l’application. Bien sûr, Early Access oblige, les participants sont également invités à faire part régulièrement de leurs retours.

Les fonctionnalités incontournables de l’application Android fournis avec la DxO One sont dès à présent disponibles : prise de photos et de vidéos dans tous les modes (auto, scène, semi-auto, manuel…), les réglages associés (ouverture, sensibilité, temps de pose, compensation d’exposition…) ainsi que la connexion via Wi-Fi Direct. Prochainement, d’autres fonctionnalités seront ajoutées, comme la diffusion de live streaming vidéo via Facebook Live, la réalisation de time-lapse, la mise au point manuelle, ou encore la multi-sélection pour transférer, supprimer ou partager plusieurs photos ou vidéos à la fois.

Liste des appareils Android supportés

La DxO One Android est équipée d’un connecteur USB Type-C, qui équipe de très nombreux smartphones basés sous l’OS de Google. Afin de garantir à chacun la meilleure expérience, DxO a fait le choix de s’assurer de la parfaite compatibilité entre les différents appareils Android et l’appareil photo connecté. A ce jour, les modèles Android suivants sont supportés :

HTC U11

Huawei Mate 9

Huawei P10

LG G6

LG V20

Moto Z

Nexus 5X

Nokia 8

Nubia Z11 mini

Samsung Galaxy A5 2017

Samsung Note 8

Samsung S8

Honor 9

Toutes les informations relatives à ce programme DxO One Early Access pour Android sont à retrouver directement à cette adresse. Le pack Android est proposé au tarif de 499 euros.