E-commerce : une étude Shopify dresse le portrait du e-acheteur

Shopify est une plateforme qui permet aux particuliers et aux entreprises de créer et gérer facilement leur boutique en ligne. Le Content Management System (CMS) connait un vif succès puisque la société recense pas moins de 820 000 clients à travers le monde.

Avec les données collectées de dizaines de millions de clients finaux, elle vient de publier pour la première fois rapport complet sur le e-commerce et les comportements des e-acheteurs selon leurs origines. Pour son étude, elle s’est concentrée sur les données enregistrées entre avril 2018 et avril 2019 sur un échantillon de 3 832 e-commerçants utilisant la solution Shopify.

Gagner la confiance des cyber-acheteurs

Le premier constat de Shopify est que les grands « gagnants » du e-commerce se distinguent en capitalisant sur la fidélité de leurs clients, et leur confiance dans une marque : l’éditeur de technologie souligne que la moitié (50%) des e-commerçants ont vu leurs clients acheter au moins 2 fois sur leur boutique en ligne. Au total, plus de 62 millions de clients ont acheté au moins 2 fois sur une même plateforme marchande (soit 14% des e-acheteurs). Enfin, en 2018, les cyber-acheteurs ont acheté en moyenne 3,8 fois sur la même boutique en ligne.

Une saisonnalité très marquée

Shopify revient également sur la saisonnalité dans le e-commerce – une tendance que l’on retrouve aussi dans le commerce traditionnel. La fin d’année, avec des opérations comme Black Friday, Cyber Monday, le Singles Day (en Chine) ou encore le shopping de Noël, est une période faste pour tous les marchands à travers le monde.

Selon les données récoltées par Shopify pour les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Chine, le mois de novembre est la période la plus prolifique de l’année, tandis que le mois de février est le plus faible. En France, la saisonnalité est probablement un peu décalée en raison des soldes d’hiver qui durent quasiment jusqu’à la fin du mois de février.

Des comportements variés selon les pays

Avec plus de 218 millions de cyber-acheteurs sur les centaines de milliers de boutiques propulsées par Shopify, l’éditeur de technologie sait également déterminer les comportements des acheteurs selon leur pays d’origine.

Par exemple, on peut voir que les européens ont tendance à finaliser plus rapidement leurs achats que les américains : les allemands sont les champions de la vitesse, avec une moyenne de 17,68 minutes pour réaliser un achat. Les français figurent en deuxième position avec un temps moyen de 18,97 secondes, et les américains se situent loin derrière avec 23,47 minutes en moyenne pour passer une commande. Cela n’empêche pas les américains d’acheter quasiment 2 fois plus que tous les autres cyber-acheteurs du monde (en moyenne, 6 contre 2/3 pour les autres).

En France, les français sont loin derrière en matière de dépenses : le panier moyen du français se situe à 65,04 dollars, contre 141,72$ pour les champions japonais, ou encore 81,86$ pour les américains. Les européens sont globalement derrière, avec l’Allemagne qui a un panier moyen de 72,43$ ou le Royaume-Uni où les cyber-acheteurs dépensent en moyenne 67,13$ par commande en ligne.

Mobile, desktop ou tablette ?

Shopify montre également que les supports d’achat ne sont pas les mêmes d’un pays à un autre. Par exemple, les indiens privilégient les ordinateurs ou les tablettes (au détriment du mobile) pour leurs commandes en ligne. Quant aux américains, canadiens ou anglais, ils utilisent à niveau égal le téléphone, la tablette ou l’ordinateur pour leurs achats.

A la fin de l’étude, le grand concurrent de Wix (voir notre avis Wix ici) et de WordPress livre également quelques faits surprenants sur les produits les plus populaires sur internet, selon les pays. On apprend par exemple que les bracelets, la lingerie et les parfums sont extrêmement populaires en France – et que le thé et les couteaux sont très populaires au Japon.