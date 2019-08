Echanger gratuitement une « ancienne » Nintendo Switch contre le nouveau modèle, c’est possible ?

Le beau geste de Nintendo

Depuis quelques jours, Nintendo commercialise une version révisée de sa Nintendo Switch, un modèle identique en tout point au modèle lancé en mars 2017, mais qui dispose toutefois d’une autonomie revue à la hausse. Cela s’explique, principalement, non pas par une batterie plus volumineuse, mais par une révision du processeur Tegra X1, moins énergivore.

Evidemment, bien que les différences ne justifient pas (à nos yeux) de revendre son ancien modèle pour cette nouvelle Nintendo Switch, il est nettement préférable pour le nouvel acheteur de privilégier ce modèle. Pour cela, il suffit de suivre notre guide, qui permet de ne pas se tromper lors de son achat. Néanmoins, ceux qui ont acheté une « vieille » Nintendo Switch ces derniers jours ont de quoi se sentir un peu lésés…

A ceux-ci, selon certains joueurs, Nintendo proposerait un geste commercial plutôt appréciable, puisque ceux qui ont fait l’acquisition d’une Nintendo Switch après le 17 juillet, seraient en grade de prétendre à un échange gratuit de leur console, et recevoir le nouveau modèle.

Oui… mais en fait non ?

Pour cela, il conviendrait simplement de contacter Nintendo, puis d’envoyer sa console et ses accessoires, sans oublier une preuve d’achat. Nintendo se chargerait ensuite de vérifier les différents éléments, et de faire parvenir un nouveau modèle au client.

Si certains clients (aux Etats-Unis et au Canada) assurent avoir pu effectuer cet échange, du côté de chez Nintendo, on réfute toutefois la mise en place d’un programme d’échange officiel. Le géant nippon invite néanmoins les joueurs mécontents de leur Nintendo Switch à contacter le support, mais rien n’indique qu’il est possible de procéder à un échange de la console.

On rappelle que cette « nouvelle » Nintendo Switch, qui va progressivement remplacer le modèle actuel en boutiques, sera très bientôt suivie par une Nintendo Switch Lite, un modèle plus compact, 100% nomade, qui sera affiché au prix de 199 euros en boutiques, et décliné en trois coloris. Du côté de chez Presse-Citron, on vous proposera évidemment notre avis complet concernant cette nouvelle machine signée Nintendo.