Éclipse lunaire de 2019 : ce qu’il faut savoir pour ne pas la rater

Les éclipses lunaires attirent chaque année des centaines de milliers de curieux, aux quatre coins du globe, et surtout quand le ciel est bien dégagé. La dernière en date, cet été, avait fait la une grâce à la couleur inhabituellement rougeoyante de notre satellite naturel.

Pour éviter de vous faire berner par un faux live sur Facebook, voici quelques détails qui vont vous motiver et vous faire sortir de chez vous afin de profiter de ce spectacle, prévu pour le 21 janvier prochain. Il sera visible depuis trois continents : l’Afrique, l’Amérique, et bien sûr l’Europe. Sa durée, elle, est estimée à 5 heures et 12 minutes.

Comment voir la prochaine éclipse de Lune du 21 janvier 2019 ?

Si l’on s’en réfère à la carte (créée par la NASA) que j’ai choisi de publier en une de cet article, une bonne partie de l’Hexagone ne pourra malheureusement pas profiter de l’éclipse dans sa totalité, mis à part une partie du nord-ouest du pays. Si toutefois vous habitez Brest ou Calais, cela ne devrait ainsi pas poser de problème.

Pour voir l’éclipse, pas besoin de lunettes spéciales. Pour la prendre en photo, en revanche, il faudra être équipé d’un appareil de bonne qualité capable de capturer des clichés même en pleine nuit : le capteur du Pixel 3 est ainsi un exemple idéal.

À quoi peut-on s’attendre ?

S’il y a des chances que vous ratiez la bonne fenêtre pour voir l’éclipse du 21 janvier prochain, sachez toutefois qu’elle devrait également permettre à la Lune d’adopter une teinte rougeâtre, bien que moins frappante qu’il y a quelques mois.

La partie visible du phénomène naturel ne devrait par ailleurs durer que quelques minutes. Juste le temps de l’immortaliser, pour les plus aguerris, ou de le contempler en famille pour ceux qui ont une âme de poète. Si vous capturez de belles images, n’hésitez pas à les twitter pour le plus grand plaisir de ceux qui ne pourront pas y assister !

