Si l’univers de Philippe K.Dick vous plaît, alors vous devriez jeter un œil du côté de la série Electric Dreams. Il s’agit de l’adaptation de plusieurs de ses nouvelles bientôt diffusée par Amazon Video.

L’univers de Philippe K. Dick se retrouve une nouvelle fois à l’honneur avec la série Electric Dreams. Découvrez le trailer d’une série qui devrait vous faire penser à Black Mirror.

Electric Dreams, l’adaptation de plusieurs nouvelles

C’est une nouvelle série d’anthologie qui devrait bientôt débarquer sur nos écrans pour le plus grand plaisir des fans de science-fiction. Electric Dreams est une adaptation de l’oeuvre de Philippe K. Dick, plus précisément de certaines de ses nouvelles comme Le Banlieusard, La planète impossible ou encore Chasse aux capuchons. Au programme, des épisodes sur les thématiques des expérimentations sur le génome humain, les mondes parallèles, les cyborgs… Mais surtout, à la fin de Black Mirror, la série devrait interroger notre rapport aux nouvelles technologies dans une société en perpétuelle transformation.

A noter que la série bénéficie d’un casting cinq étoiles. On y retrouvera ainsi Bryan Cranston (Breaking Bad), Steve Buscemi (Fargo), Anna Paquin (X-Men) ou encore Richard Madden (Game of Thrones). Aux manettes de ce projet, on retrouve Ronald D. Moore, créateur de la série Outlander mais aussi scénariste de Battlestar Galactica. Bref, on peut s’attendre à du très haut niveau.

Dans la continuité sur Amazon Video

La série est prévue pour être diffusée sur Amazon Video, le service Premium du site de e-commerce. C’est une suite logique pour Amazon qui diffuse déjà la série « The Man in The High Castle », une autre série adaptée de l’oeuvre du génial auteur de science-fiction.

Pour les fans de l’auteur, n’oubliez pas que vous pourrez aussi retrouver dans les salles obscures le très attendu film Blade Runner 2049 avec Harrison Ford et Ryan Gosling à partir du 4 octobre.

Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée pour Electric Dreams. Il ne vous reste donc plus qu’à prendre votre mal en patience pour découvrir la série qui comptera 10 épisodes.