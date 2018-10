Elon Musk est-il en train de construire sa propre « Batcave » ?

Un tunnel pour descendre un véhicule

On se souvient de la création par Mark Zuckerberg de sa propre intelligence artificielle. Un projet à la Jarvis, l’IA d’Iron Man avec lequel on pouvait logiquement dresser un parallèle et ce, même si elle utilisait la voix de Morgan Freeman. Si Mark Zuckerberg est donc branché Marvel, pour Elon Musk, la ressemblance nous entraîne plutôt du côté de DC Comics avec la célèbre chauve-souris.

En effet, Elon Musk a fait construire quelque chose de très particulier à Los Angeles. Un souterrain pour véhicule qui est accessible via une plateforme robotisée verticale. Il ne reste plus qu’à apprendre qu’il s’est découvert une passion pour les chauves-souris et on pourrait presque y croire ! L’idée est pourtant plus simple, faire monter un véhicule à la surface de façon facile.

Un test d’une plus grande importance pour Elon Musk

Si l’idée fait le buzz ces derniers jours pour la référence évidente à Batman, il s’agit pourtant d’un projet très sérieux pour Elon Musk. Il s’agit en effet d’une nouvelle partie du grand projet de The Boring Company, l’entreprise qu’il a créé pour développer l’Hyperloop. L’idée est d’utiliser un système de ce type pour permettre aux véhicules d’accéder aux gares souterraines qui seront développées pour accompagner le train ultra-rapide.

Reste à voir si le premier tunnel dont l’ouverture est prévue au public pour le mois de décembre proposera lui aussi une entrée aussi sexy. Nul doute que cela ferait son petit effet pour convaincre les curieux. Pour le détail, le tunnel est situé à Hawthorne en Californie, là où se trouve le siège de Space X, tout comme ce nouveau système à la Batman.

En tout cas ce projet semble à tout le moins beaucoup plus sérieux que celui de la « Teslaquila« … Une bonne chose !

