L’empire de Sphero s’agrandit en accueillant Littlebits

Alors que l’on annonçait il y a une heure le rachat d’Insomniac Games par Sony, voilà qu’une nouvelle acquisition de taille vient secouer le monde du divertissement. C’est officiel : Sphero, créatrice de robots en tout genre contrôlés par smartphone, a racheté Littlebits, une entreprise qui vend des modules électroniques pour apprendre la technologie aux plus jeunes.

Cette dernière a été très prolifique depuis ses débuts : elle possède déjà plus de 140 brevets déposés par ses salariés, et a levé plus de 60 millions de dollars. Une part significative des multiples facteurs qui auront poussé sa nouvelle maison-mère à se l’offrir.

Sphero : une société en croissance

Si vous ne connaissez pas Sphero, sachez que c’est la firme qui a créé le modèle miniature et fonctionnel de BB-8, droïde emblématique du film Star Wars: The Force awakens sorti en 2015. Pour avoir craqué lors de sa sortie, je peux vous assurer que ce n’est pas de la rigolade.

Depuis 2012, l’entreprise a levé plus de 120 millions de dollars et créé de nombreux modèles de robots, de plus en plus intelligents. À l’origine, il s’agissait simplement d’une boule capable de se déplacer à volonté et sur commande pour faire jouer son chat. Les producteurs de la franchise rachetée par Disney y auront vu l’opportunité idéale pour donner vie à leur petit personnage.

L’histoire de LittleBits

Dirigée par Ayah Bdeir et basée à New York, LittleBits connaît elle aussi son heure de gloire. On retrouve en effet True Ventures et DFJ Growth parmi ses investisseurs, gage d’une croissance durable de ses KPI.

Présente dans environ 70 pays autour du globe et dans plus de 2 000 écoles, l’ex-startup aide les élèves à développer leurs compétences en science et en mathématiques grâce à des kits électroniques sur-mesure qui forment les ingénieurs de demain avec une méthode nouvelle génération et bien plus ludique que les modèles éducatifs traditionnels.