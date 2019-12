En forme en 2019, Huawei sera en « survie » en 2020

L’interdiction commerciale qui a touché Huawei a été l’un des temps forts de cette année 2019 dans l’actualité tech. À l’aube de 2020, la société sait à quel point il est urgent qu’elle rassure ses investisseurs et toutes les autres parties prenantes. Au lieu d’attendre les résultats officiels du bilan annuel, qui arriveront en mars, Huawei prend de l’avance et annonce les estimations de son année.

Ainsi, Huawei aurait réalisé 18 % de plus de ventes cette année, si l’on ne se fit qu’à ses smartphones. Son chiffre d’affaires sur le marché s’établit à plus de 122 milliards de dollars, ce qui est tout juste impressionnant pour une entreprise non cotée en bourse. Dans une lettre adressée à ces employés, le président de Huawei Richard Xu a fait le bilan de l’année, tout en profitant d’annoncer ses ambitions pour 2020.

Huawei reste réaliste

« Ces chiffres sont inférieurs à nos projections initiales, mais les affaires restent solides et nous sommes solides face à l’adversité », a écrit Richard Xu. Non content d’être raisonné en ne cachant pas le manque à gagner sur l’année, le président de Huawei a continué d’être droit dans ses bottes, en annonçant les grands défis pour 2020.

Dès demain, en 2020, tout sera à refaire. La marque lancera ses nouveaux P40 sans les applications Google (ce qui n’était pas encore le cas sur le P30), et le nouveau répertoire d’application chinois se devra de rapidement amortir l’investissement de Huawei envers les développeurs.

Ce pourquoi Richard Xu a invité les employés à « à travailler dur et à faire un effort supplémentaire pour amener leurs capacités à un nouveau niveau ». La ligne dure sera de vigueur. Le géant de la tech n’hésitera pas à employer des solutions radicales : Huawei met en garde contre tous ceux « qui ont perdu leur esprit d’entreprise », en précisant qu’ils seront retirés des rangs plus facilement qu’auparavant.

2020, l’année de la survie pour Huawei

Excepté cette autorité renforcée, Huawei sait à quel point elle sera une entreprise fragile en 2020. La transition du numérique et l’émergence de l’internet des objets vont connaître un bon l’année prochaine, avec l’arrivée de la 5G. Actuellement, les investisseurs de Huawei sont tournés vers l’Inde, où la marque pourrait finalement faire partie des acteurs locaux, dans la mise en place des infrastructures adéquates.

Dans sa lettre, Richard Xu n’hésitait pas à parler d’année de la « survie » pour évoquer 2020. En attendant de voir comment Huawei s’en sortira, nous vous proposons un article sur le bilan de Huawei en 2019, reprenant les grandes lignes des enjeux du monde de la tech l’année prochaine, grandement influencé par l’actualité politique.