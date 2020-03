En un an, un smartphone Android perdrait deux fois plus de valeur qu’un iPhone

Les iPhone plus rentables que les smartphones Android ?

Depuis quelques années maintenant, il est devenu très fréquent de revendre un smartphone pourtant âgé de seulement 1 ou 2 ans, pour s’offrir le dernier flagship à la mode. Toutefois, bien souvent, on reste assez surpris (pour ne pas dire « déçu« ) du tarif de reprise/revente d’un smartphone, pourtant payé au prix fort quelques mois auparavant… Un phénomène qui semble davantage toucher les smartphones Android que les iPhone…

En effet, selon une récente étude menée par BankMyCell (à retrouver directement à cette adresse) et portant sur environ 300 smartphones, les terminaux Android ont tendance à perdre plus rapidement en valeur que les iPhone. « En moyenne, les flagships Android perdent de la valeur presque deux fois plus rapidement que les iPhone » précise BankMyCell.

En moyenne, un iPhone perd 23,45% de sa valeur la première année, quand un smartphone Android perd pas moins de 45,18% de sa valeur sur cette même période. Il faut attendre deux années pour voir un iPhone perdre cette même valeur. Toutefois, au bout de deux ans, un smartphone Android a perdu pas moins de 71,41% de sa valeur…

Motorola bon dernier…

En ce qui concerne les smartphones Android de milieu de gamme, la tendance est encore plus négative, puisque les terminaux de chez Samsung, LG, Motorola ou Google ont perdu près de 50% de leur valeur en une année. L’étude prend l’exemple du Motorola One, lancé en octobre 2018 à 349 dollars, et revendu sur le marché de l’occasion en décembre 2019, au prix de 43 dollars seulement…

C’est d’ailleurs Motorola qui se hisse en tête du classement des smartphones qui perdent de leur valeur très (trop) rapidement, suivi par LG et Google. Toutefois, le constructeur qui a perdu le plus de valeur en 2019 est Samsung, avec son Galaxy S10+, qui a perdu environ 370 dollars sur l’année écoulée…

A noter que si Apple est le meilleur élève avec ses iPhone, certaines marques sont assez proches avec notamment Nokia, mais aussi Sony et HTC.