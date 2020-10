Enola Holmes sur Netflix : une ou des suites pour le blockbuster ?

C’est devenu un véritable classique pour les films Netflix qui rencontrent un vrai succès d’audience, à fortiori quand ils affichent un casting XXL. Enola Holmes, dont on vous a parlé il y a quelques jours, coche toutes les cases. Millie Bobby Brown (Stranger Things), Henry Cavill (Superman), mais aussi Helena Bonham Carter (Fight Club) et Sam Claflin (Blanche-Neige, Pirate des Caraïbes…). N’en jetez plus il y a pour tous les goûts. Après Tyler Rake et The Old Guard, une suite pour le dernier blockbuster diffusé par la plateforme de streaming paraît donc toute indiquée…

Enola Holmes, l’espoir d’une franchise ?

Le film a recueilli de très nombreuses critiques positives et surtout s’est laissé la latitude de donner naissance à une suite grâce à une fin très ouverte. Puisqu’il s’agit de l’adaptation du premier tome d’une série littéraire (écrite par Nancy Springer), la matière ne manque pas. Il y a eu six livres publiés, donc les scénaristes ont potentiellement de quoi s’inspirer.

Mais la situation du film est un peu particulière. Il ne s’agissait pas à l’origine d’une production pensée pour Netflix, mais pour les salles de cinéma. C’est la pandémie de coronavirus qui a conduit à une diffusion sur la plateforme de streaming.

Le réalisateur Harry Bradbeer a récemment confié à Decider que des discussions étaient en corus avec Legendary et Netflix.

Il y a des discussions. Je ne peux pas vraiment donner de détails. Ce serait fou de ma part de le dire. Je pense que nous aimerions que cela se produise.

Pour sa part, il se dit prêt à faire six films autour du personnage d’Enola Holmes. Il est bien entendu particulièrement partant pour ce projet. Millie Bobby Brown serait elle aussi enthousiasmée par cette perspective. Reste à savoir quelle sera l’issue de ce dossier…