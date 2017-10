Shawn Levy et Dan Cohen, les deux producteurs exécutifs de la série Stranger Things pour Netflix ont commencé à travailler sur un nouveau projet. Baptisée Epiphany, il s’agit d’une autre histoire supernaturelle. On vous en dit plus.

A quelques jours de la sortie sur Netflix de la saison 2 de Stranger Things, ses deux producteurs exécutifs annoncent travailler à une autre série baptisée Epiphany. On vous en dit plus sur ce projet ambitieux.

L’histoire d’une maison hantée

Avoir un succès comme celui de Stranger Things ouvre des portes. Celles des plus grandes chaînes et studios américains. Shawn Levy et Dan Cohen, les deux producteurs de la série événement de Netflix semblent bien décidés à capitaliser sur ce phénomène. A quelques jours du lancement de la saison 2, le magazine Première annonce qu’ils travaillent sur une nouvelle série.

Baptisée Epiphany, celle-ci racontera l’histoire d’une maison hantée. Elle est « dans la veine de Stanley Kubrick et Agatha Christie » expliquent les deux producteurs interrogés sur le projet. Un groupe de personnes surdouées sont recrutées pour enquêter dans un manoir du XIXe siècle. Il doivent décrypter les codes qui sont dissimulés dans ses murs. Une enquête qui devrait rapidement tourner au paranormal sans que l’on sache exactement de quelle manière.

La saison 2 de Stranger Things se rapproche

Cette série sera produite par Shawn Levy et Dan Cohen, en revanche les frères Duffy, créateurs de Stranger Things ne sont eux pas impliqués. Lee Toland Krieger (Adaline, Riverdale, Vanish Man…) dirigera le pilote pour Warner Bros. Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée, la série en est encore au stage de l’écriture. C’est Spenser Cohen (Extinction, Moonfall, Stay…) qui s’occupe de cette étape dans cette série qui est prévue pour la chaîne américaine CW.

En attendant d’en savoir plus, il faudra se reposer sur Netflix et la saison 2 de Stranger Things. Elle sera diffusée à partir du 27 octobre. Difficile de savoir si Epiphany atteindra l’objectif que se fixe la CW. Il s’agit sans aucun doute de trouver une nouvelle série phare à l’image de Stranger Things. La barre est clairement très haut placée.