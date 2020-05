Escobar attaque Apple pour 2,6 milliards et… lance un iPhone 11 Pro à 499$

On dirait bien que le grand frère du célèbre narcotrafiquant Pablo Escobar veut lui aussi une série à son effigie. En tout cas, le simple fait de suivre ses aventures entrepreneuriales est extrêmement passionnant, et bien que ce ne soit pas une série, mais bien la réalité, les épisodes ne manquent pas de rebondissement. Pour rappel, Roberto de Jesús Escobar Gaviria est l’ancien comptable et co-fondateur du cartel de Medellín, il était responsable de 80 % de la cocaïne introduite en contrebande aux États-Unis. Ce dernier a également créé l’entreprise Escobar Inc le 1er mai 1984 afin de blanchir pas moins de 420 millions de dollars de profits réalisés chaque semaine par son petit frère.

Depuis Escobar Inc continue d’exister et à décider de lancer il y a 6 mois un smartphone pliable : l’Escobar Fold 1. Étrangement, ce téléphone ressemble grandement au Royole Flexpai qui coûte environ 1299 dollars, alors que l’Escobar Fold 1 est disponible pour seulement 349 dollars. Sûrement une simple coïncidence, il n’est pas rare que des constructeurs s’inspirent du travail des autres. Malheureusement, Escobar Inc se verra refusé l’entrée au célèbre CES 2020, notamment à cause des liens avec Pablo Escobar, mais cette surprenante ressemblance entre Escobar Fold 1 et le Royole Flexpai.

Il en faut plus pour arrêter un Escobar, et la société colombienne reviendra quelques semaines plus tard sur le devant de la scène avec un tout nouveau smartphone : l’Escobar Fold 2. Cette fois, le constructeur chinois Flexpai n’est pas concerné, cependant de nombreux doutes naissent à propos d’une nouvelle ressemblance frappante entre ce téléphone et celui présenté par le géant Samsung : le Galaxy Fold. Encore une fois, Escobar Inc ne met pas en place la même stratégie tarifaire que son concurrent direct en présentant l’Escobar Fold 2 à 399 dollars, alors que le Samsung Galaxy Fold coûtait environ 2000 dollars.

Entre temps, il est important de préciser que les personnes ayant commandé l’Escobar Fold 1 n’ont jamais été livrées, il est donc fortement déconseillé de commander la deuxième version. Pourtant, le célèbre YouTubeur Marques Brownlee a décidé de connaître le fin mot de l’histoire en commandant ce smartphone, et bonne nouvelle il l’a reçu. Je vous remets la vidéo de sa découverte pour le plaisir ci-dessous. Oui, l’Escobar Fold 2 n’est en fait qu’un Samsung Galaxy Fold recouvert d’un sticker. Malin.

Après cela, il y a de quoi faire profil bas. Et bien non, Escobar Inc est de retour. Après Flexpai, et Samsung, Roberto Escobar s’attaque désormais à Apple. En effet, si l’on en croit le site officiel de la société, un iPhone 11 Pro Gold est à vendre pour seulement 499 dollars. Pour rappel, un « véritable » iPhone 11 Pro est aujourd’hui disponible à partir de 1000 dollars. Mais le plus surprenant se trouver dans la description de l’appareil, la voici telle quelle : « ACHETEZ MAINTENANT AVANT QU’IL NE SOIT ÉPUISÉ ! SEULEMENT 2000 !

Le smartphone OFFICIEL ESCOBAR GOLD 11 PRO est le vrai téléphone APPLE KILLER. Rest In Peace Apple, Pablo gagne toujours. C’est un téléphone incroyable, à un prix compétitif. C’EST UN IPHONE 11 PRO ORIGINAL D’APPLE QUI A ÉTÉ PLAQUÉ OR 24K. LIVRAISON GRATUITE DANS LE MONDE ENTIER ! FONCTIONNE DANS LE MONDE ENTIER SUR TOUS LES RÉSEAUX. DÉVERROUILLÉ. CE TÉLÉPHONE EST UN AUTHENTIQUE IPHONE 11 PRO D’APPLE ORIGINAL, LIVRÉ AVEC UNE LUXUEUSE BOÎTE EN BOIS, DES ÉCOUTEURS ET UN CHARGEUR. TOUS LES TÉLÉPHONES SONT TESTÉS ET FONCTIONNENT À 100% ASSEMBLÉS À LA PERFECTION AVEC TROIS (3) COUCHES DE PLAQUAGE OR. »

Roberto Escobar a déclaré : « C’est ma façon de me battre contre Apple, je vends leurs téléphones à un prix inférieur et les miens sont plaqués or avec de gentilles filles qui les exhibent. Apple ne pourra jamais faire ça ». Je vous laisse admirer la qualité de la publicité publiée sur YouTube pour écouler ce stock restreint d’iPhone 11 Pro en or.

En plus de cela, Roberto Escobar a décidé de poursuivre en justice Apple. Si la firme de Cupertino est habituée à ce genre de procès ridicules, M. Escobar estime avoir frôlé la mort à cause d’une faille de sécurité dans son iPhone X. Ce dernier prétend qu’un homme mystérieux nommé Diego a été capable de trouver son adresse grâce à un appel FaceTime. Suite à cela, Diego a commencé à envoyer des lettres de menace chez lui, le forçant finalement à déménager. Si l’affaire paraît surprenante, et presque drôle, Escobar demande tout de même 2,6 milliards de dédommagements à Apple. Cette haine envers Apple n’est pas une nouveauté pour le clan Escobar. L’année dernière, Roberto de Jesús Escobar Gaviria a déjà menacé de poursuivre la firme à la pomme en réclamant 30 milliards de dollars en soutenant qu’Apple vendrait des smartphones sans valeur. Affaire à suivre dans le prochain épisode.