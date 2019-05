Et si le Desktop Mode d’Android Q supportait le Chromecast ?

Cela n’est plus un secret : parmi les nouveautés que Google développe pour Android Q, il y a une fonctionnalité baptisée Desktop Mode. À l’instar du DeX de Samsung, ce mode pourrait permettre de transformer les smartphones Android en unités centrales d’ordinateurs en connectant les appareils à un écran, une souris et un clavier.

Bien que Google ait brièvement évoqué ce mode durant sa conférence I/O, la firme n’a pas encore donné les détails sur le fonctionnement de celui-ci. Cependant, il y a quelques jours, le développeur Daniel Blandford qui travaille sur un launcher a montré qu’il a pu activer le Desktop Mode d’Android Q sur un smartphone Essential. Et cela nous a permis d’avoir un premier aperçu du mode.

Et si le Chromecast devenait un outil de productivité ?

Récemment, le développeur qui a publié cette vidéo s’est entretenu avec notre confrère Android Authority. Et d’après l’article de ce média spécialisé, il est possible que le Desktop Mode supporte le Chromecast. « Selon Blandford, il y a tellement plus de possibilités. Par exemple, le mode Desktop prend en charge les Chromecast, ce qui lui permet d’afficher sans fil le mode Desktop sur un téléviseur ou un écran d’ordinateur », lit-on sur Android Authority.

Mais pour le moment, Android Q est en bêta. De ce fait, il est encore difficile de se prononcer sur les fonctionnalités qui arriveront sur la version stable. D’ailleurs, Android Authority ajoute dans son article que si le développeur Blandford a pu afficher le mode Desktop sur un écran via un Chromecast, il n’est pas encore possible d’utiliser la souris sur l’écran casté. Mais cela pourrait aussi être arrangé par Google avant la sortie de la version définitive.

En tout cas, si le Desktop Mode d’Android Q est bien mis en place par Google, de nombreuses personnes pourraient être tentées de remplacer leurs ordinateurs par leurs smartphones.