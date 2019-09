Et si Porsche développait la plus sportive des hypercars ?

La vidéo qui en résultait fut des plus impressionnantes de ces dernières années. Sur la boucle nord du Nürburgring – juge de paix des meilleures voitures de sport – Porsche avait déposé les quatre roues de sa supercar hybride en septembre 2013, et avait réalisé le meilleur temps, en 6 minutes et 57 secondes. Depuis sa 918 Spyder, la sportivité chez Porsche s’est davantage tournée vers des voitures indisponibles de série, telle que sa 919, victorieuse au Mans, mais également championne sur la Nordschleife avec un chrono de seulement 5 minutes 19. C’était l’année dernière, en juin 2018.

De son développement en matière de voitures hybrides et de technologie électrique, en a découlé la Taycan. La première voiture délaissant le thermique dans la gamme de la firme de Stuttgart est une réelle nouveauté historique. Mais de par son positionnement, entre la berline et la GT, le modèle électrique est loin de représenter le plus fidèlement l’image de la marque emblématique allemande. Il faudra pour cela attendre que les 911 type 992 propose leurs propres versions hybrides puis électriques. Mais d’ici là, Porsche travaillerait également sur un autre projet, une nouvelle hypercar.

A Francfort, Porsche annonce une grosse nouveauté

Dans une interview accordée à nos confrères de Motoring, Dr. Stefan Weckbach, responsable des projets EV chez Porsche, a laissé entendre qu’une hypercar remplaçante de la 918 Spyder et de la Carrera GT serait en phase de discussions. A l’occasion du salon de Francfort, qui se tenait en ce début de mois de septembre, l’annonce n’est pas passée inaperçue, et de nombreux médias continuent de relayer l’information.

Des discussions « sont en cours et il y aura certainement une prochaine voiture de tourisme hypercar sur le marché, mais je ne peux pas vous dire aujourd’hui quand ce sera, ni quelle technologie équipera le modèle », répondait le responsable Porsche, avant de rajouter une annonce forte : « notre objectif est toujours, quelle que soit le modèle que nous fabriquons, d’avoir la voiture la plus sportive du segment ».

Pour comprendre cette dernière déclaration, il faut se tourner vers l’état actuel du marché. D’ici 2020, Mercedes-AMG et Aston Martin vont elles même proposer leur propre hypercar. L’annonce avait été faite depuis des années maintenant, mais la concrétisation des projets s’était notamment illustrée à l’occasion du salon de Genève en mars dernier. Que ce soit le Project One (Mercedes-AMG) et la Valkyrie (Aston Martin) dans sa version AMR Pro Sport, les modèles développeront plus de 1.000 chevaux. Porsche développerait donc une voiture encore plus efficace ?

Porsche augmente ses parts chez Rimac

La dernière information venant compléter les déclarations de Dr. Stefan Weckbach concerne la firme Rimac. En Croatie, une société fondée en 2009 et spécialisée dans les voitures électriques vient de voir son capital détenu par Porsche passer de 10 à 15,5 %. L’investissement de la firme de Stuttgart est révélateur, et montre bien que Porsche proposera bien son hypercar dans une motorisation électrisée. Hybride ou entièrement électrique ? Plus de 1.000 chevaux ? Rendez-vous certainement dans plusieurs années.