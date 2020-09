L’opérateur Orange préparerait 4 forfaits mobiles 5G (entre 39 et 95 euros)

Cela fait quelques mois que l’arrivée de la 5G en France se prépare peu à peu. Celle-ci a pris du retard en raison de la pandémie de coronavirus et d’autres paramètres techniques. Toutefois, certains opérateurs semblent déjà prêts à dévoiler leurs forfaits mobiles dédiés à la nouvelle technologie, en particulier Orange.

4 forfaits mobiles entre 39,99 et 94,99 euros par mois

Nos confrères du média spécialisé iGen affirment que l’opérateur s’apprête à lever le voile sur ses nouveaux forfaits mobiles compatibles avec la 5G. Une image issue d’un document commercial destiné aux vendeurs d’Orange accompagne l’information, ce qui semble confirmer sa véracité.

Selon ces informations, l’opérateur pourrait dévoiler entre 4 et 9 nouvelles formules dédiées à l’arrivée de la technologie :

70 Go d’Internet à 39,99 euros par mois

100 Go d’Internet à 49,99 euros par mois

150 Go d’Internet à 64,99 euros par mois

Illimité à 94,99 euros par mois

Tous ces forfaits mobiles s’adressent aux clients qui choisissent uniquement la formule sans prendre d’autres produits (box Internet, téléphone portable). L’engagement auprès de l’opérateur est d’un an, précise Orange. Ce n’est pas indiqué, mais on peut supposer que les appels, SMS et MMS sont en illimité. D’ailleurs, on constate que le français préparerait un forfait illimité en data mobile tous les mois. Actuellement, peu d’acteurs proposent une telle formule, sachant qu’il faudra encore voir dans quelle mesure la formule est véritablement « illimitée ».

Orange prévoit aussi des forfaits mobiles compatibles avec la 5G aux clients qui choisissent le pack Open. Une fois de plus, l’engagement auprès de l’opérateur est d’un an. Voici les prix :

70 Go à 29,99 euros par mois

100 Go à 39,99 euros par mois

150 Go à 49,99 euros par mois

Illimité à 79,99 euros par mois

Selon iGen, ces forfaits mobiles s’accompagneront de quelques avantages supplémentaires vraisemblablement confirmés par un autre document.

Les utilisateurs qui choisissent une formule 5G pourront profiter de six mois d’accès offert à OCS, de « plus de data » (sans autre précision), de la Multi-SIM Internet ou de la Multi-SIM Appels et Internet —deux options gratuites sur demande, précise Orange.

Une source proche du dossier nous a confirmé ces informations. Orange pourrait dévoiler officiellement ces forfaits mobiles dans les jours à venir, sachant qu’il est censé présenter de nouvelles offres le 8 octobre.