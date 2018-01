Facebook : un concurrent pour Amazon Echo Show se précise

De nouvelles informations (non-officielles) sur les hardwares de Facebook.

Bien qu’il n’ait jamais confirmé cette information, on a de plus en plus de raisons de croire que Facebook songe également à proposer un haut-parleur connecté.

Cependant, contrairement au simples haut-parleurs comme Google Home ou l’Amazon Echo, le produit développé par Facebook serait doté d’un écran. Il ressemblerait donc plus à l’Echo Show et aux nouveaux produits présentés par Google lors du CES de Las Vegas.

Aujourd’hui, le site Cheddar, repris par CNBC, affirme avoir pu obtenir des informations supplémentaires concernant ce haut-parleur à écran que Facebook développerait secrètement et qui serait baptisé « Portal ».

D’après Cheddar, au lieu de positionner son produit comme un assistant personnel, Facebook miserait plutôt sur la télécommunication.

Et il présenterait Portal comme un outil pour rester connectés via chat vidéo. Cependant, l’appareil permettrait aussi de se divertir avec des vidéos et Netflix est même évoqué dans l’article de Cheddar.

Facebook pourrait également utiliser la reconnaissance faciale avec une caméra à grand angle, pour identifier les personnes et savoir quel compte utiliser lors des interactions. En ce qui concerne le prix, il serait de 499 dollars, ce qui est quand même assez élevé par rapport aux prix des produits similaires.

Les rumeurs sur les nouveaux projets de Facebook dans le hardware ne datent pas d’hier

Facebook a déjà officialisé le Building 8, une division de l’entreprise qui travaille sur des produits pour le grand public qui mettent l’accent sur la partie sociale.

En août 2017, Bloomberg écrivait déjà dans un article que Facebook développe une sorte de tablette tactile pour la maison qui permet aux personnes « éloignées d’avoir l’impression d’être dans la même pièce ».

La nouvelle rumeur arrive alors que Facebook vient d’annoncer l’arrêt de M, un assistant personnel sur Messenger qui est entrée en beta en 2015. Et du côté de Las Vegas, Google a annoncé une série de produits similaires à celui que Facebook développerait.