Facebook dépose un brevet pour déterminer le lieu où vous allez vous rendre

Dans un récent article, le média américain BuzzFeed News révèle avoir découvert l’existence d’un brevet baptisé Offline Trajectories, dont le contenu se focalise sur la localisation de ses utilisateurs. En effet, la technologie concerne à déterminer le lieu dans lequel vous allez vous rendre en se basant sur vos précédentes localisations.

Facebook veut savoir où vous êtes, et où vous serez

Comme l’indique BuzzFeed, le document de Facebook évoque une méthode prédictive capable de savoir où vous allez vous rendre. La technologie consiste à calculer une « probabilité de transition basée au moins en partie sur des données de localisation précédemment enregistrées associées à une pluralité d’utilisateurs qui se trouvaient à l’emplacement actuel ». Plus concrètement, cela signifie que vos données seraient analysées, mais également celles d’autres utilisateurs, pour être croisées et déterminer votre prochain emplacement géographique. Il est prévu que cet outil fonctionne même dans le cas où les utilisateurs sont hors-ligne.

Pour fonctionner, la technologie de Facebook se baserait sur des utilisateurs ayant des profils similaires à celui dont il cherche à déterminer la prochaine localisation. Le réseau social saura, par exemple, qu’un utilisateur ayant votre âge et vivant dans un endroit similaire se rendra dans un café Starbucks après être allé au cinéma. L’entreprise jugera alors que vous ferez de même et que vous allez vous rendre dans ce café.

Si la plateforme venait à développer un tel outil, elle serait en possession de nouvelles données personnelles pouvant largement exploitées par les annonceurs lors du ciblage publicitaire.

Anthony Harrison, porte-parole de Facebook a déclaré à BuzzFeed : « Nous recherchons souvent des brevets pour des technologies que nous n’appliquons jamais, et les demandes de brevets -comme celle-ci- ne devraient pas être considérées comme une indication de nos futurs projets. Bien qu’une demande de brevet ne signifie pas nécessairement que Facebook prévoit mettre en œuvre la technologie, elle démontre l’intérêt de l’entreprise pour le suivi et la prévision de vos emplacements, un outil important pour l’aider à vous servir des publicités plus efficaces ».

Source