Facebook travaillerait sur une nouvelle version du casque Oculus Quest

Dévoilé en mai 2019, l’Oculus Quest se présente comme un casque de réalité virtuelle se voulant particulièrement immersif. Toutefois, il n’a pas eu de successeur depuis deux ans, malgré l’ajout de quelques nouvelles fonctionnalités.

Quels changements pour le nouvel Oculus Quest ?

Si l’information n’a pas été officialisée par Facebook, un rapport de Bloomberg affirme que Facebook travaillerait actuellement sur une nouvelle version de l’Oculus Quest. Le nouveau casque de VR serait plus compact que son grand frère d’environ 10 à 15%. Celui-ci serait donc globalement moins lourd, une critique qui avait été faite par les utilisateurs du premier modèle.

L’appareil disposerait aussi d’un meilleur taux de rafraîchissement, qui pourrait être de 120 Hz (mais limité à 90 Hz pour conserver l’autonomie du casque), ce qui suggère que le contenu pourrait être encore plus réaliste.

Les personnes à l’origine de l’information évoquent également un changement de design des contrôleurs destiné à les rendre plus agréables pour les utilisateurs.

Toutefois, ce digne successeur du premier modèle n’aurait pas encore été finalisé, ce qui pose problème en cette période de crise sanitaire. En effet, Facebook aurait initialement prévu de lever le voile sur cette nouvelle version de l’Oculus Quest d’ici la fin de l’année 2020 à l’occasion de sa conférence Oculus Connect. Outre le fait qu’on ne sait pas encore quelle forme prendra l’événement (physique ou numérique), le casque risque de ne pas être terminé dans les temps.

Selon les sources de Bloomberg, la pandémie de coronavirus repousserait la sortie du casque jusqu’à 2021, car Facebook pourrait ne pas avoir le temps de finaliser le dispositif avant.

On ne sait pas non plus si Facebook commercialisera les deux modèles ou s’il fera disparaître le premier au profit du nouvel Oculus Quest.

Si Facebook s’attaque au secteur de la réalité virtuelle depuis quelques années, Apple pourrait bel et bien dévoiler un casque dans les années à venir. Il se pourrait qu’un modèle voie le jour en 2021 ou 2022, mais il ne serait pas étonnant non plus que le projet soit retardé pour les mêmes raisons que les potentiels retards du nouvel Oculus Quest.