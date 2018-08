Facebook va mettre en avant les fonctionnalités que vous utilisez le plus

Comme le fil d’actualité, l’interface de l’appli Facebook s’adapte désormais aux habitudes et au comportement de l’utilisateur.

Actuellement, la barre de navigation de l’application Facebook (en bas de l’écran sur iOS et en haut sur Android) varie selon le pays. Ainsi, aux USA, tous les utilisateurs de Facebook ont une barre de navigation qui affiche les icônes correspondant au fil d’actualité, aux notifications, au menu de l’appli, à la plateforme Watch et à Marketplace.

Mais bientôt, cette barre de navigation sera personnalisée et les icônes affichées dépendront des usages de chaque utilisateur. D’après notre confrère CNET, si tout le monde continuera à voir les icônes du fil d’actualité et celui du menu, les autres emplacements afficheront les icônes correspondant aux fonctionnalités que l’utilisateurs utilise le plus sur l’application Facebook. Les autres fonctionnalités qui ne seront pas affichées sur la barre de navigation seront (toujours) accessible dans le menu de l’appli.

Et si dans un premier temps, Facebook adaptera la barre de navigation en fonction des habitudes et du comportement de l’utilisateur, il prévoirait également de proposer un moyen de choisir les fonctionnalités qui sont mises en avant sur cette barre, permettant à chaque utilisateur d’avoir plus de contrôle sur l’interface.

« Nous voulons que les raccourcis disponibles dans la barre de navigation reflètent la façon dont un individu utilise Facebook », a déclaré Alexa Andrzejewski, chef de produit. « À cette fin, nous personnalisons les raccourcis mobiles afin que tout le monde puisse plus facilement se connecter avec leurs produits les plus fréquemment utilisés. »

Facebook sait tout sur vous

S’il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’expérience utilisateur, cela nous rappelle également que Facebook sait sur quels boutons nous appuyons le plus fréquemment. Et cela arrive à un moment où Facebook est constamment pointé du doigt pour la manière dont il gère les données personnelles de ses utilisateurs (après le scandale Cambridge Analytica).

Cette mise à jour de l’interface de Facebook a été testée depuis le mois de février, et sera désormais déployée chez tous les utilisateurs du réseau social.