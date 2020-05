Ubisoft annonce sa conférence « Forward » pour le Summer Game Fest

L’été sera chaud et l’été sera beau pour les joueurs du monde entier. Depuis quelques jours, nous sommes en plein « Summer Game Fest ». Après l’Inside Xbox pour découvrir les premiers jeux des éditeurs tiers sur la Xbox Series X, il faudra patienter pour deux événements dans les prochaines heures selon Geoff Keighley, le producteur et organisateur de l’événement. Après cela, n’ayez crainte, il y aura de quoi faire puisque de nouveaux rendez-vous sont d’ores et déjà prévus pour juin, juillet et août. Et pour la case de juillet, vous pouvez d’ores et déjà noter la conférence « Ubisoft Forward ». Si vous souhaitez ne rien manquer du Summer Game Fest, n’hésitez pas à consulter notre guide juste ici !

Ubisoft Forward – La conférence digitale

On le savait, le Summer Game Fest était bien là pour remplacer l’E3, et au plus les jours avancent, au plus nos semaines estivales semblent se remplir ! Entre Xbox, Electronic Arts, CD Projekt Red, ou encore Steam et Warframe, les choses commencent à devenir de plus en plus intéressantes. Nous pouvons maintenant rajouter Ubisoft qui nous donne rendez-vous le 12 juillet à 21h pour la conférence « Ubisoft Forward », une conférence qui nous proposera des informations exclusives ainsi que des annonces inédites, ainsi que d’autres surprises. Un premier rendez-vous digital qui devrait être « digne de l’E3 », selon Emmanuel Carré, responsable de la communication chez Ubisoft France.

Informations exclusives, annonces inédites…

Ubisoft Forward, notre conférence digitale, se tiendra le 12 juillet prochain ! 📅 pic.twitter.com/LFqIHEGn70 — Ubisoft FR (@UbisoftFR) May 11, 2020

Au programme, on peut bien entendu attendre des informations sur le prochain Assassin’s Creed Valhalla, prévu pour la fin d’année 2020. Mais ce sera également l’occasion de découvrir des informations sur Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine, ou encore le fameux Gods & Monsters qui était prévu pour sortir à la base en février. Mais ce sera aussi et surtout l’occasion d’avoir des annonces concernant de nouveaux jeux.

Ce sera bien entendu un événement qui sera à suivre en direct à la fois sur Presse-citron par l’intermédiaire d’un article mis à jour en direct, mais aussi en vidéo sur Twitch, pour pouvoir échanger et débattre ensemble comme ce fut le cas pour l’Inside Xbox.