Fiat 500 électrique : un modèle limité « France Edition », à moins de 30 000 euros

Le constructeur italien Fiat annonce l’ouverture des réservations d’une série limitée exclusive dédiée au marché français en ce qui concerne sa 500 électrique, à savoir la « France Edition ». « La Nouvelle 500 ‘’la Prima’’ cabriolet a déjà rencontré un vif succès en France, l’hexagone se situant au deuxième rang des demandes en Europe » explique Fiat.

Une Fiat 500 électrique en « France Edition »

A la suite des éditions exclusives de lancement de la Fiat 500 électrique ‘’la Prima’’, Fiat ouvre la phase de réservation pour une nouvelle série spéciale et limitée spécifiquement dédiée au marché français. Un modèle qui se distingue par ses coloris exclusifs Onyx Black (noir pastel) et Solid White (blanc pastel), ses jantes en alliage de 16’’, des inserts de calandre et de vitres latérales chromés ou la présence d’un badge spécifique ‘’France Edition’’ sur les montants de porte.

A bord, tout comme la Fiat 500 Hybrid Launch Edition, la Fiat 500 France Edition reçoit un revêtement de sièges en fil Seaqual à base de plastique récupéré en mer. Côté équipement, on retrouve six airbags, le freinage automatique d’urgence, l’appel d’urgence E-Call, le frein de parking électrique, la climatisation automatique, le système d’ouverture et de démarrage sans clé, les capteurs de pluie et de luminosité ou le radar de recul, sans oublier le système embarqué Uconnect 5.

Sous le capot, on retrouve un moteur d’une puissance de 87 kW, permettant une vitesse maximale de 150 km/h, une accélération de 0 à 100 km/h en 9,0 secondes et de 0 à 50 km/h en 3,1 secondes. La Fiat 500 « France Edition » dispose de batteries lithium-ion d’une capacité de 42 kWh qui assurent une autonomie allant jusqu’à 320 km en cycle mixte WLTP. La prise CCS Combo située à l’arrière droit de la voiture permet de recharger en courant alternatif jusqu’à 11 kW ou via le chargeur rapide de série (courant continu) jusqu’à 85 kW, de quoi récupérer 80% de batterie en 35 min.

Cette Fiat 500 ‘’France Edition’’ est disponible en série limitée à 500 exemplaires, dont 350 berlines et 150 cabriolets. Elle est disponible à partir de 29 900 € en berline et 32 900 € en cabriolet.