Finalement, le milliardaire japonais ne cherche plus de petite amie pour aller sur la Lune

Il y a plus d’un an, le japonais Yusaku Maezawa rejoignait Elon Musk pour révéler qu’il était le premier homme à partir faire du tourisme dans l’espace avec SpaceX. Le milliardaire a également annoncé qu’il partirait avec plusieurs artistes afin que ceux-ci puissent faire une œuvre lors de leur retour sur Terre. Mais plus récemment, c’est un tout autre projet qui a été annoncé.

Sur son compte Twitter, Maezawa a indiqué qu’il était à la recherche d’une partenaire de vie avec qui il pourrait aller sur la Lune. Après quelques semaines, il met finalement fin à cette idée. Dans un tweet partagé ce jour, le japonais indique : « Pour des raisons personnelles, j’ai informé hier AbemaTV de ma décision de ne plus participer au documentaire sur le matchmaking, et j’ai donc demandé l’annulation de l’émission ».

Il a ajouté plus loin : « Penser que 27 722 femmes avec des intentions sérieuses et du courage ont utilisé leur temps précieux pour poser leur candidature me fait éprouver des remords extrêmes à conclure et informer tout le monde de ma décision égoïste ». Le milliardaire a aussi indiqué qu’il comprenait la déception de ceux qui étaient prêts à revoir cette émission et qu’il s’excusait.

Due to personal reasons, I have informed AbemaTV yesterday with my decision to no longer participate in the matchmaking documentary, hence requested for the cancellation of the show. — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020

Un projet qui avait fait polémique

S’il évoque des raisons personnelles, il est certain que sa décision est en rapport avec la polémique suscitée lors de l’annonce de recherche des candidates. Intitulé Full Moon Lovers, le show de téléréalité devait porter sur la rencontre entre Maezawa et la femme qui l’accompagnerait. Pour ce faire, il fallait respecter plusieurs critères, dont le fait d’être âgée de plus de 20 ans, célibataire et avoir un attrait pour l’espace. Le milliardaire n’avait alors donné aucune indication sur des compétences techniques permettant le voyage sur la Lune, ce qui avait fait polémique.

Le voyage sur la Lune devrait toujours avoir lieu en 2023 si SpaceX ne prend pas de retard de son côté.