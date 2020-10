Finalement, pas de montre connectée pour OnePlus ?

Si le marché des montres connectées est toujours dominé par Apple, les concurrents de la firme de Cupertino sont de plus en plus nombreux, en particulier parmi les marques chinoises de smartphones. Actuellement, Xiaomi, Oppo et Realme proposent déjà des montres connectées similaires à l’Apple Watch.

Et récemment, nous avons également évoqué la possibilité que OnePlus, à son tour, se lance dans les montres connectées. En réalité, OnePlus avait déjà projeté de lancer sa première montre en 2016. Mais ce projet a été abandonné.

Récemment, OnePlus a publié un teaser sur Twitter suggérant que sa première montre connectée pourrait finalement être lancée ce mois d’octobre. Le teaser suggérait également que, contrairement aux montres de Xiaomi et d’Oppo qui ont des designs inspirés de celui de l’Apple Watch, celle de OnePlus pourrait avoir un écran circulaire rappellent la montre Moto 360 de Motorola.

La montre connectée de OnePlus serait une nouvelle fois annulée

Malheureusement, OnePlus n’a pas dévoilé de montre lors de la présentation du OnePlus 8T, ou des OnePlus Norde N10 et N100. Et pour le moment, la marque n’a pas indiqué quand celle-ci pourrait dévoiler ce produit.

Une nouvelle rumeur suggère même que OnePlus a peut-être abandonné sa montre connectée (une fois de plus) à la dernière minute. C’est du moins ce qui est suggéré par un billet de blog de Max Jambor (une source de fuites qui est régulièrement relayée par les médias).

D’après ses sources, OnePlus aurait reporté son annonce et pour le moment, aucune date n’est fixée. Pourquoi ? D’après Max Jambor, il est possible qu’il y ait eu des complications avec la production de cette montre, ou bien sur le logiciel utilisé.

Le report ou l’annulation de la présentation de la première montre de OnePlus compliquerait la situation de la marque chinoise. Celle-ci a récemment confirmé le départ de Carl Pei, l’un de ses fondateurs.

Bien entendu, pour le moment il ne s’agit que d’une rumeur et de ce fait, la prudence est toujours de mise. En tout cas, une montre OnePlus donnerait un peu plus de dynamisme à l’écosystème des montres sous Wear OS, en attendant l’acquisition de Fitbit par Google.

Actuellement, Google propose ce système d’exploitation aux fabricants de montres connectées, mais ne vend pas ses propres montres. Cela devrait néanmoins changer, car Google a annoncé, en 2019, l’acquisition de Fitbit, spécialiste des montres connectées et des bracelets fitness.

Mais pour le moment, Google n’est pas encore le propriétaire de Fitbit. En effet, avant que le deal puisse être finalisé, celui-ci doit avoir le feu vert de plusieurs régulateurs. Et actuellement, l’acquisition de Fitbit fait encore l’objet d’une enquête par la Commission Européenne. Celle-ci pourrait ne se prononcer qu’en 2021.

En attendant, Apple continue d’améliorer son offre. Au mois de septembre, en plus de l’iPad 8 et de l’iPad Air 4, la firme de Cupertino a aussi présenté l’Apple Watch 6 et l’Apple Watch SE, une version abordable de sa montre connectée.