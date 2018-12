Finalement, Porsche va intégrer Android Auto dans ses prochains modèles

Des Porsche avec Android Auto en 2019 ?

Si de nombreux constructeurs ont déjà cédé à l’appel d’Android Auto (et/ou d’Apple CarPlay) pour convaincre les acheteurs toujours plus accros à leurs smartphones, du côté de chez Porsche, on se refuse encore et toujours à intégrer le système embarqué de Google. Toutefois, selon Digital Trends, le constructeur allemand pourrait bien craquer dans un futur plus ou moins proche.

En effet, c’est la manager de la section Electronics – Porsche SUV qui a confirmé le fait que Porsche avait préalablement décidé de ne pas proposer Android Auto dans ses modèles, car la majorité de ses clients utilisait un iPhone. Cela remonte à 2015, lorsque que Google a déployé son système embarqué. Il y avait alors quelques demandes de la part des clients, mais pas suffisamment.

En cette fin d’année 2018, il semble donc que Porsche ait décidé de reconsidérer la question, et que les utilisateurs Android (également détenteurs de Porsche) soient désormais assez nombreux pour justifier cette future intégration. Certains des modèles de la marque pourraient ainsi être compatibles Android Auto « dans un futur proche » a déclaré Michaela Ensinger.

A l’heure actuelle, impossible de savoir quels sont les modèles concernés, ni même quand cette compatibilité sera lancée. Rappelons que l’intégralité de la gamme Porsche 2018 est compatible avec Apple CarPlay. Du côté des constructeurs, si beaucoup ont adopté les deux plateformes, certains restent aujourd’hui encore exclusivement liés à Apple, c’est le cas de Porsche donc (mais plus pour très longtemps), mais aussi de Toyota et de sa division luxe Lexus. Selon la maison-mère, plus de 80% des détenteurs de Lexus ont un iPhone dans la poche.