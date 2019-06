Avec « Find my », il sera plus facile de retrouver un iPhone / iPad / Mac volé

Parmi toutes les nouveautés annoncées par Apple lors de l’ouverture de la WWDC, il y a notamment la nouvelle application « Find My » qui combine sur une seule et même interface les fonctionnalités des anciennes applications Find My iPhone (Localiser mon iPhone) et Find My Friends (Localiser mes amis). Disponible sur iOS 13 et macOS Catalina, elle pourra vous aider à retrouver vos produits Apple – même déconnectés de réseau.

Des signaux Bluetooth réguliers ?

L’application « Find My » offre la possibilité de retrouver un appareil perdu ou volé même – même si celui-ci n’est plus connecté à internet (ou s’il est en veille). « L’emplacement d’un Mac perdu ou volé peut être retransmis de manière anonyme et sécurisée à son propriétaire par d’autres appareils Apple, même lorsqu’il est hors ligne », lit-on dans un billet de blog de la firme américaine.

Comment est-ce possible ? D’après les explications de la firme, les produits Apple enverront occasionnellement des signaux Bluetooth qui seront ensuite réceptionnés par d’autres appareils Apple à proximité, puis remontés vers le propriétaire. Le tout se fait de manière totalement anonyme et entièrement sécurisée, deux points cruciaux mis en avant par la firme de Cupertino.

Apple ne jure que par la sécurité

Cette nouvelle application devrait logiquement augmenter les chances de retrouver un appareil. Mais il faudra attendre que la fonctionnalité soit disponible pour que l’on ait une idée de son efficacité.

En tout cas, comme chaque année, Apple a mis en avant la sécurité et la confidentialité durant sa conférence WWDC. La firme vient de présenter iOS 13 pour les iPhone, la nouvelle version de macOS, ainsi qu’iPadOS, un nouveau système d’exploitation dédiée aux tablettes.

D’autre part, la firme de Cupertino a aussi présenté « Sign in with Apple ». À l’instar des logins de Facebook et de Google, le nouveau système d’identification d’Apple permet de se connecter aux applications tierces sans remplir de formulaires. Mais « Sign in with Apple » se veut plus respectueux de la vie privée par rapport aux solutions proposées par Facebook et Google.