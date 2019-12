Ford va créer des pièces automobiles… à partir de grains de café de chez McDonald’s !

Une collaboration Ford / McDonald’s

Aux Etats-Unis, les groupes Ford et McDonald’s ont décidé de s’unir, pour utiliser tous les deux une partie de la boisson préférée de beaucoup d’entre nous le matin : le café. Ford indique ainsi qu’il va utiliser les ivraies (l’enveloppe qui protège la graine de café) qui se détachent lors du processus de torréfaction, pour concevoir des pièces de véhicules telles que les logements de phares.

Ainsi, en chauffant cette enveloppe à haute température, combiné à une faible teneur en oxygène, en la mélangeant avec du plastique et d’autres additifs (recyclés et renouvelables) et en la transformant en granulés, le matériau peut être façonné sous différentes formes, et notamment en pièces de véhicules.

Du café dans ma Ford ?

Evidemment, c’est McDonald’s qui se chargera de fournir plusieurs tonnes d’ivraies à Ford. Le constructeur précise d’ailleurs que les composants résultants seront environ 20% plus légers et nécessiteront jusqu’à 25% d’énergie en moins lors du processus de moulage. Ils seront notamment utilisés pour fabriquer des composants intérieurs, et autres éléments situés sous le capot.

Du côté de chez Ford, chez qui le développement durable est une priorité depuis de longues années déjà, on explique : « Ceci est un exemple de relance de l’économie en cycle court, dans laquelle différentes industries travaillent ensemble et échangent des matériaux qui, habituellement, seraient de simples matières secondaires ou des résidus. »

En ce qui concerne le constructeur américain Ford, rappelons que ce dernier vient tout juste d’officialiser son SUV 100% électrique Mustang Mach-e. Un modèle particulièrement attendu, puisque l’on apprenait récemment que tous les exemplaires estampillés « First Edition » avaient d’ores et déjà trouvé un acheteur. Une Ford Mustang Mach-e attendue sur les routes pour la fin de l’année 2020. Reste à savoir maintenant si le modèle intégrera un ou plusieurs éléments élaborés à partir du célèbre McCafé… « Time will tell« , comme on dit là-bas.