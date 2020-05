L’arrivée de la Freebox V8 est une seconde fois repoussée

L’année dernière, Free s’était précipité à annoncer la sortie de sa prochaine Freebox pour la fin d’année. La sortie n’avait pourtant pas eu lieu, et un premier report du lancement nous invitait à attendre le premier trimestre de l’année 2020, pour voir commercialiser une version remplaçant la Freebox Delta, sinon plus accessible et destinée au grand public.

Finalement, la crise du COVID-19 a déjoué les plans de Free. Hier, nos confrères du Figaro ont pu s’entretenir avec Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad (la maison-mère de Free). Dans une interview, le cadre a pu rapporter que la prochaine Freebox V8 n’était plus d’actualité : « Nous en avons décalé le lancement de quelques mois en raison du confinement.. De même, le lancement de notre offre à destination des entreprises a été repoussé. »

Ce que l’on sait de la Freebox V8, ou « Freebox POP »

Aucune précision n’a été donnée, l’entretien se penchant en particulier sur les résultats économiques du groupe depuis le début de l’année. Il faut dire que le lancement de cette Freebox V8 est très important pour Free. Les ventes de sa Freebox Delta ne sont pas un succès, et la gamme manque d’un modèle intermédiaire qui permettrait de renouer avec les ventes, et s’aligner avec la compétitivité des concurrents.

Tout comme pour sa date de lancement, très peu d’informations sont aujourd’hui officielles sur la prochaine Freebox V8. Il y a dix ans, la Freebox Revolution sortait. Il est probable que Free cherche à retrouver son succès d’antan. Un gap existe entre l’actuelle Mini 4K et la Freebox Delta, ce qui laisserait un espace pour la Freebox V8, et un marché grand public.

Pour « retrouver le centre de gamme », comme l’annonçait Xavier Niel il y a quelques mois, il se pourrait que la box soit compatible Android TV, alors que la box a été validée par Google. Certaines rumeurs évoquent également son processeur, qui pourrait être un Amlogic S905X2. Enfin, nos confrères d’Univers Freebox pensent que le nom du produit sera finalement Freebox POP.