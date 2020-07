Freinage, éclairage et klaxon sont désormais obligatoires sur les trottinettes électriques

Elles sont officiellement inscrites au code de la route depuis la rentrée 2019, les trottinettes électriques, tout comme les voitures et les deux roues traditionnels, sont soumises à différentes règles. Depuis quelques mois déjà, les trottinettes électriques ne sont plus admises sur les trottoirs, et sont bridées 25 km/h. Il est également interdit de monter à plusieurs sur une trottinette, ou encore de porter à l’oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible d’émettre du son, ou encore d’utiliser le téléphone tenu en main.

De nouvelles restrictions pour les trottinettes électriques

En ce début de mois de juillet, la législation se fait encore plus stricte en ce qui concerne les trottinettes électriques, qui sont catégorisées en tant qu’Engins de Déplacement Personnels Motorisés (ou EDPM). Ainsi, outre les restrictions rappelées plus haut, il est désormais impératif pour une trottinette électrique d’être équipée de feux de position à l’avant comme à l’arrière, sans oublier des plaques réfléchissantes à l’avant, à l’arrière et sur les côtés, afin d’optimiser la visibilité.

« Depuis le 25 octobre 2019, le code de la route reconnait les EDPM comme une nouvelle catégorie de véhicules et en définit le statut. Il fixe notamment leurs caractéristiques techniques, les règles de circulation et de stationnement et précise les sanctions en cas de non-respect de ces règles » explique le site officiel de la Sécurité Routière.

La nouvelle législation impose également une dimension maximale, à savoir 135 cm de longueur, pour 90 cm de largeur. Il faut également que chaque trottinette soit dotée d’un système de freinage « efficace ». A cela s’ajoute l’avertisseur sonore, qui est lui aussi obligatoire depuis quelques jours, et qui se doit d’être audible à une distance de 50 mètres.

Bien sûr, tout contrevenant s’expose à des sanctions, avec divers types de contraventions. On peut ainsi recevoir une amende de classe 1 (11€) pour tout manquement au niveau du freinage, et on passe directement en classe 2 pour tout ce qui concerne la partie visibilité et avertisseur sonore. Ceux qui s’amusent à rouler sur les trottoirs sont passibles d’une amende de 135€, tandis que ceux qui dépassent la vitesse de 25 km/h peuvent recevoir une amende de classe 5, soit 1500€.