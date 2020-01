Galaxy Fold 2 : voici à quoi pourrait ressembler le prochain smartphone pliable de Samsung

Le 11 février 2019, Samsung présentera sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme. La conférence devrait principalement se concentrer sur les nouveaux Galaxy S11. Néanmoins, comme en 2019, le coréen pourrait en profiter pour lever le voile sur le Galaxy Fold 2, son prochain smartphone pliable.

La première mouture, réservée à un public aisé, a trouvé 500 000 acheteurs dans le monde. Son prix, son caractère (trop ?)innovant et les déboires du lancement (les premiers testeurs ont observé de gros défauts de fabrication obligeant Samsung à revoir sa copie) expliquent sans doute ces résultats en demi-teinte.

Galaxy Fold 2 ou comment fermer son clapet

En 2020, les smartphones pliables devraient davantage se démocratiser et Samsung compte bien conserver sa place de précurseur. Avec le Galaxy Fold 2, il proposerait un modèle bien différent de son prédécesseur. Ces derniers mois, les fuites se sont multipliées, à tel point qu’un designer (Jermaine Smit aka Concept Creator) a réussi à imaginer à quoi pourrait ressembler le prochain smartphone pliable de Samsung.

A l’instar du Motorola Razr, le Fold 2 se plierait à la verticale, à la manière de nos anciens téléphones à clapet. Parmi les éléments originaux, on trouve un écran OLED (protégé par un verre pliable) sans aucune bordure et agrémenté d’un poinçon central, comme sur le Galaxy Note 10. Samsung y logerait un capteur de 10 mégapixels. Si cet élément venait à s’officialiser, il corrigerait un défaut majeur du Fold : sa grosse encoche.

Une fois fermé, le Fold 2 se transformerait en smartphone carré intégrant notamment un double capteur photo. En adoptant ce format, Samsung ré-imaginerait complètement son concept même du smartphone pliable. Le Fold premier du nom avait plutôt des allures de tablettes qui se replie pour se glisser dans la poche. Le Fold 2, lui, incarnerait bien un smartphone pliable. On peut même facilement imaginer les deux modèles cohabiter dans une gamme complète de modèles pliables.

Un processeur de début 2019

Les dernières rumeurs, le Fold 2 intègrerait un processeur Snapdragon 855 et non le dernier Snapdragon 865 de Qualcomm ou l’Exynos 8990 développé par… Samsung.

Pour certains médias, ce choix permettrait à Samsung de compresser les coûts et ainsi réduire le prix final. On passerait alors de plus de 2000 dollars pour le Fold à environ 1500 dollars pour son petit frère.

D’après d’autres observateurs, ce choix de composant relèverait plutôt d’un problème de calendrier. D’après eux, le développement du Fold 2 aurait débuté bien avant celui des puces de dernière génération. Réponse dans quelques semaines. En attendant, vous pouvez vous délecter devant la vidéo du concept.